Stare auto to nie problem. Apple CarPlay i Android Auto za 279,99 zł
Ekrany Android Auto, czy Apple CarPlay to olbrzymia zmiana na plus w każdym aucie. Zyskujemy system nawigacji i rozrywki zintegrowany z naszym samochodem, który jednocześnie nie będzie przestarzały po kilku latach, bo jego sercem jest nasz smartfon. Co jednak ze starszymi samochodami, które go nie mają?
Ja korzystam z zestawu uchwyt na telefon i głośnik Bluetooth. Gdyby nie to, że nie mam radia w samochodzie — bo wiadomo, gdybym miał, to bym musiał opłacać abonament RTV — to pewnie bym postawił na transmiter FM. Są jednak osoby, które jeżdżą więcej niż ja i są mniej odporne na toporne rozwiązania. I tu do gry wchodzi zewnętrzny ekran, który można przypiąć na szybę, taki jak Vordon ES300 Phoenix.
Vordon ES300 Phoenix i masz Android Auto w starym samochodzie
Jest to rozwiązanie całkowicie bezinwazyjne: przyczepiamy ekran do szyby jak uchwyt na telefon lub dawniej nawigację, zasilanie ciągniemy z gniazdka zapalniczki, a do głośników auta podpinamy się przez gniazdo AUX, pod warunkiem że takie posiada.
I to było na tyle, jeśli chodzi o kable. Ze smartfonem zestaw ten łączy się bezprzewodowo. A właściwie prawie tyle, bo dostajemy w zestawie również kamerę cofania, którą powinniśmy przeciągnąć na tył auta. Urządzenie może działać także jako samodzielny odtwarzacz i ma nawet slot na karty pamięci.
A co z ekranem? Jest to 7-calowa, pozioma jednostka o rozdzielczości 1024 × 600 pikseli, co przy cenie 279,99 złwcale nie jest złym wynikiem.