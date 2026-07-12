Stare auto to nie problem. Apple CarPlay i Android Auto za 279,99 zł

Ja korzystam z zestawu uchwyt na telefon i głośnik Bluetooth. Gdyby nie to, że nie mam radia w samochodzie — bo wiadomo, gdybym miał, to bym musiał opłacać abonament RTV — to pewnie bym postawił na transmiter FM. Są jednak osoby, które jeżdżą więcej niż ja i są mniej odporne na toporne rozwiązania. I tu do gry wchodzi zewnętrzny ekran, który można przypiąć na szybę, taki jak Vordon ES300 Phoenix.

Dalsza część tekstu pod wideo

Vordon ES300 Phoenix i masz Android Auto w starym samochodzie

Jest to rozwiązanie całkowicie bezinwazyjne: przyczepiamy ekran do szyby jak uchwyt na telefon lub dawniej nawigację, zasilanie ciągniemy z gniazdka zapalniczki, a do głośników auta podpinamy się przez gniazdo AUX, pod warunkiem że takie posiada.

I to było na tyle, jeśli chodzi o kable. Ze smartfonem zestaw ten łączy się bezprzewodowo. A właściwie prawie tyle, bo dostajemy w zestawie również kamerę cofania, którą powinniśmy przeciągnąć na tył auta. Urządzenie może działać także jako samodzielny odtwarzacz i ma nawet slot na karty pamięci.