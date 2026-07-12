Sprzęt

Stare auto to nie problem. Apple CarPlay i Android Auto za 279,99 zł

Ekrany Android Auto, czy Apple CarPlay to olbrzymia zmiana na plus w każdym aucie. Zyskujemy system nawigacji i rozrywki zintegrowany z naszym samochodem, który jednocześnie nie będzie przestarzały po kilku latach, bo jego sercem jest nasz smartfon. Co jednak ze starszymi samochodami, które go nie mają?

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:17
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Telepolis.pl
Stare auto to nie problem. Apple CarPlay i Android Auto za 279,99 zł
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Ja korzystam z zestawu uchwyt na telefon i głośnik Bluetooth. Gdyby nie to, że nie mam radia w samochodzie — bo wiadomo, gdybym miał, to bym musiał opłacać abonament RTV — to pewnie bym postawił na transmiter FM. Są jednak osoby, które jeżdżą więcej niż ja i są mniej odporne na toporne rozwiązania. I tu do gry wchodzi zewnętrzny ekran, który można przypiąć na szybę, taki jak Vordon ES300 Phoenix.

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Vordon ES300 Phoenix Android Auto i Apple CarPlay w każdym aucie

Vordon ES300 Phoenix i masz Android Auto w starym samochodzie

Jest to rozwiązanie całkowicie bezinwazyjne: przyczepiamy ekran do szyby jak uchwyt na telefon lub dawniej nawigację, zasilanie ciągniemy z gniazdka zapalniczki, a do głośników auta podpinamy się przez gniazdo AUX, pod warunkiem że takie posiada. 

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I to było na tyle, jeśli chodzi o kable. Ze smartfonem zestaw ten łączy się bezprzewodowo. A właściwie prawie tyle, bo dostajemy w zestawie również kamerę cofania, którą powinniśmy przeciągnąć na tył auta. Urządzenie może działać także jako samodzielny odtwarzacz i ma nawet slot na karty pamięci. 

Vordon ES300 Phoenix Android Auto i Apple CarPlay w każdym aucie

A co z ekranem? Jest to 7-calowa, pozioma jednostka o rozdzielczości 1024 × 600 pikseli, co przy cenie 279,99 złwcale nie jest złym wynikiem. 

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telepolis
Android Auto Apple CarPlay Vordon ES300 Phoenix
Źródła zdjęć: Vordon