Bezprzewodowo połączysz je z telewizorem. Te głośniki mogą być hitem
Google wprowadza do sprzedaży bardzo interesujący głośnik. Jego najciekawsza funkcja dotyczy bezprzewodowej współpracy z telewizorami.
Bezprzewodowe głośniki do telewizora
Google Home Speaker to nowy inteligentny głośnik, który jest tańszą alternatywą wobec Google Nest. Trafił on do sprzedaży pod koniec 2026 r i cieszy się dobrym przyjęciem. Jego ważnymi atutami jest dźwięk 360°, obsługa Thread i funkcjonalność jako hub Matter.
Teraz Google wprowadziło jednak być może najciekawszą funkcję w aktualizacji oprogramowania. Mianowicie wprowadza ona możliwość wykorzystywania głośników Home Speaker jako bezprzewodowych głośników do telewizora z Google TV. Działają one wtedy nie przez Bluetooth, lecz przez Wi-Fi, oferując w ten sposób o wiele lepszą jakość i przepustowość dźwięku.
Aby z niej skorzystać, należy posiadać głośnik Home Speaker i pobrać uaktualnienie o oznaczeniu UTTK.260317.003. Możemy w ten sposób nawet skorzystać z pary głośników. Wtedy możemy liczyć na obsługę zarówno stereo, jak i dźwięku obiektowego Dolby Atmos.
Żeby ją pobrać trzeba przejść do: Ustawienia -> Piloty i Akcesoria -> Głośniki Google.