Sprzęt

Bezprzewodowo połączysz je z telewizorem. Te głośniki mogą być hitem

Google wprowadza do sprzedaży bardzo interesujący głośnik. Jego najciekawsza funkcja dotyczy bezprzewodowej współpracy z telewizorami.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 11 LIP 2026
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Bezprzewodowo połączysz je z telewizorem. Te głośniki mogą być hitem
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Bezprzewodowe głośniki do telewizora

Google Home Speaker to nowy inteligentny głośnik, który jest tańszą alternatywą wobec Google Nest. Trafił on do sprzedaży pod koniec 2026 r i cieszy się dobrym przyjęciem. Jego ważnymi atutami jest dźwięk 360°, obsługa Thread i funkcjonalność jako hub Matter.

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Teraz Google wprowadziło jednak być może najciekawszą funkcję w aktualizacji oprogramowania. Mianowicie wprowadza ona możliwość wykorzystywania głośników Home Speaker jako bezprzewodowych głośników do telewizora z Google TV. Działają one wtedy nie przez Bluetooth, lecz przez Wi-Fi, oferując w ten sposób o wiele lepszą jakość i przepustowość dźwięku.

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Aby z niej skorzystać, należy posiadać głośnik Home Speaker i pobrać uaktualnienie o oznaczeniu UTTK.260317.003. Możemy w ten sposób nawet skorzystać z pary głośników. Wtedy możemy liczyć na obsługę zarówno stereo, jak i dźwięku obiektowego Dolby Atmos.

Żeby ją pobrać trzeba przejść do: Ustawienia -> Piloty i Akcesoria -> Głośniki Google.

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telepolis
Google Google TV głośniki bezprzewodowe Google Home Speaker
Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: flatpanelshd