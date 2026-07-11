Zuckerberg szybko ustąpił. Nowa usługa wyłączona po kilku dniach

Zaledwie kilka dni temu mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Meta zaprezentowała Muse Image, czyli nowy generator obrazów wykorzystujący tzw. sztuczną inteligencję. Narzędzie było darmowe i szeroko udostępnione w MetaAI, ale też Instagram Stories oraz WhatsAppie. Na pierwszy rzut oka to świetna zabawka, ale im dalej w las, tym robiło się ciemniej.

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Meta uruchamia Muse Image

Muse Image pozwala edytować zdjęcia, tworzyć grafiki z opisów tekstowych i generować materiały, które można udostępniać w serwisach Mety. Niektórzy dostrzegą w tym pewnie niezłą rozrywkę. Będą i tacy, którzy wykorzystają to biznesowo, np. w tworzeniu reklam. Sęk w tym, że narzędzie może wykorzystywać zdjęcia innych użytkowników – wystarczy, że ich profile są publiczne. Oznacza to, że użytkownik nie musi się zgadzać na udostępnienie swojego wizerunku w ramach Muse Image. Ba, taka osoba może nawet nie dowiedzieć się, że jej zdjęcie śmiga po sieci w jakiejś przeróbce z generatora.

Korporacja Zuckerberga zmaga się krytyką

Łatwo się domyślić, że wywołało to falę krytyki. Zaprotestowali m.in. aktorzy z Hollywood i reprezentujące ich podmioty. A Zuckerberg i spółka najwyraźniej nie chcieli otwierać kolejnego frontu zmagań z szeroko pojętym rynkiem. Firma ogłosiła, że chciała dostarczyć narzędzie kreatywne, ale po pojawieniu się negatywnych opinii na jego temat, podjęto decyzję o wyłączeniu usługi.

Właściciel Facebooka idzie na ustępstwa

Decydenci amerykańskiej korporacji wykonali taki ruch, bo faktycznie leży im na sercu dobro użytkowników? Może. Ale bardziej prawdopodobna wydaje się obawa o spore kary finansowe, które mogłaby nałożyć np. Komisja Europejska. I chociaż Meta zarabia grube miliardy dolarów, to obecnie ma wielkie wydatki, bo kasa jest inwestowana w wyścig na polu tzw. SI.