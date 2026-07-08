ChatGPT będzie mniej niezręczny. OpenAI pokazuje GPT-Live

OpenAI zaprezentowało GPT-Live, czyli nową generację modeli głosowych dla ChatGPT. Firma wprowadza dwa warianty: GPT-Live-1 i GPT-Live-1 mini. Ich zadanie jest proste do opisania, ale trudne do wykonania - rozmowa z AI ma w końcu bardziej przypominać rozmowę z człowiekiem.

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Z nowości skorzystają nawet darmowi użytkownicy

Najważniejszą zmianą jest architektura full-duplex. Oznacza to, że ChatGPT może jednocześnie słuchać i mówić, a nie tylko czekać na zakończenie wypowiedzi użytkownika. Dzięki temu łatwiej mu reagować na przerwania, pauzy, dopowiedzenia i zmianę tematu w locie. OpenAI przekonuje, że model może wiele razy na sekundę decydować, czy powinien mówić, słuchać, przerwać odpowiedź, zrobić pauzę albo skorzystać z narzędzia.

Nowość ma być nie tylko bardziej naturalna, ale też inteligentniejsza. GPT-Live może przekazywać trudniejsze zadania innym modelom, takim jak GPT-5.5, gdy potrzebne jest wyszukiwanie, rozumowanie albo działanie agentowe. W praktyce rozmowa głosowa nie musi się zatrzymywać tylko dlatego, że asystent sprawdza coś w tle.

OpenAI chwali się też lepszym słuchaniem. ChatGPT ma rzadziej wchodzić użytkownikowi w słowo, lepiej radzić sobie z hałasem w tle i potrafić milczeć, gdy zostanie o to poproszony. Do tego dochodzą odpowiedzi wizualne. Podczas rozmowy głosowej ChatGPT może pokazać karty z informacjami, np. pogodą, wynikami sportowymi czy danymi giełdowymi.

Nie wszystko będzie jednak dostępne od razu. GPT-Live na start nie obsługuje rozmów głosowych z obrazem ani udostępniania ekranu. Te funkcje pozostają na razie w obrębie starszego trybu Advanced Voice Mode. Dodatkowo w niektórych językach model może mówić z nienatywnym akcentem lub mieć braki w płynności.