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x-kom wyprzedaje za mniej, niż połowę. Zostały ostatnie sztuki

Otwarte konstrukcje to typowo nowy typ słuchawek TWS. Niesie jednak ze sobą liczne plusy, jak to, że nie jesteśmy całkowicie odcięci od otoczenia. A teraz jedne z ciekawszych możecie kupić za mniej niż połowę ich standardowej ceny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:13
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Telepolis.pl
x-kom wyprzedaje za mniej, niż połowę. Zostały ostatnie sztuki
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Mowa tu o słuchawkach soundcore C30i, które standardowo w sklepie x-kom były wycenione na 319 zł, a teraz możecie je kupić za 139 zł. Haczyk? Nie wiadomo jak długo to potrwa, bo chociaż promocja ma się kończyć 26.07, to sklep ostrzega, że zostały już ostatnie sztuki. Mówimy tu o rekordowej obniżce aż o 180 zł, więc warto się im przyjrzeć.

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soundcore C30i Otwarte słuchawki 180 zł taniej

Otwarte słuchawki soundcore C30i za ułamek ceny

Można powiedzieć, że to idealne słuchawki dla osób aktywnych na lato. Owszem, odcięcie się od otoczenia jest przyjemne, ale niekoniecznie bezpieczne. Otwarta konstrukcja pozwala natomiast na bieżąco monitorować otoczenie, zmniejszając ryzyko nieszczęśliwego wypadku np. na drodze. 

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Kolejnym plusem jest możliwość zastosowania większego przetwornika. Tu postawiono na owalną konstrukcję o wymiarach  12 × 17 mm. Dodatkowo montaż w formie klipsa sprawia, że o wiele łatwiej dopasować je do ucha, niż konstrukcje z zausznikami, które zwykle są robione pod konkretny rozmiar małżowiny. 

soundcore C30i Otwarte słuchawki 180 zł taniej

Nie zawodzi także bateria, która pozwala na do 10 godzin ciągłej pracy, lub do 30 z wykorzystaniem etui ładującego. A wszystko to za jedyne 139 zł

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Źródła zdjęć: Anker