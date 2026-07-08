Psy dostają własnego Starlinka. Fi Ultra śledzi pupila nawet na odludziu

Firma Fi pokazała nowy lokalizator dla psów, mogący zainteresować właścicieli lubiących wyprawy poza miasto. Model Ultra Dog Tracker to urządzenie noszone na obroży, które jest pierwszym tego typu sprzętem dla zwierząt z obsługą T-Satellite. To usługa T-Mobile wykorzystująca satelity Starlink do uzupełniania zasięgu klasycznej sieci komórkowej.

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Cena dla wielu osób będzie również "z kosmosu"

Dotychczasowe lokalizatory dla zwierząt zwykle bazują na LTE i GPS, które w lesie, górach czy na odludziu często przestają wystarczać. Fi Ultra ma automatycznie przełączać się między łącznością komórkową i satelitarną, aby nadal przesyłać położenie psa w miejscach bez typowego zasięgu.

Producent przekonuje, że nowy sprzęt ma dawać psom więcej swobody, a właścicielom więcej spokoju. Wbudowany akumulator wystarcza na 5 dni pracy, nie zabrakło głośnika i wibracji, a całość jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IP68. Fi Ultra może też działać razem z wcześniejszymi lokalizatorami firmy, czyli Fi Series 3+ oraz Fi Mini.