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Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Dystrybutor Blackview wprowadza na polski rynek najnowszy i jeden z najbardziej zaawansowanych pancernych smartfonów marki – model Xplore 1 Pro, wyposażony w moduł termowizji FLIR.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:41
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Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro
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Jak przystało na pancerny smartfon, Blackview Xplore 1 Pro jest gotowy do pracy w ekstremalnych warunkach, co potwierdzają certyfikaty IP68, IP69K oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Nowość zapewnia odporność na pył, błoto, wodę, wstrząsy oraz upadki. Wytrzymała konstrukcja wiąże się jednak ze sporymi rozmiarami i masą sprzętu: Xplore 1 Pro ma 29,5 mm grubości i waży 640 g. Urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz pomarańczowym. 

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Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Ciekawym elementem konstrukcji jest dodatkowy ekran pomocniczy o przekątnej 2,01 cala umieszczony na pleckach telefonu. Pozwala on na szybki podgląd godziny, stanu naładowania akumulatora oraz powiadomień bez potrzeby wybudzania głównego wyświetlacza. 

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Główny ekran IPS ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość Full HD (2460 x 1080), z odświeżaniem 120 Hz. Przed zarysowaniami oraz uszkodzeniami jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 5. 

Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Sercem Blackview Xplore 1 Pro jest układ MediaTek Dimensity 7050, wykonany w procesie technologicznym 6 nm. Wspiera go 12 GB pamięci RAM LPDDR5, a na dane użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Istnieje również możliwość instalacji karty pamięci o maksymalnej pojemności do 2 TB. 

Jak podkreśla producent, głównym atutem tego modelu jest kamera termowizyjna FLIR Lepton 3.5. Sensor ma rozdzielczość 160 x 120 pikseli i umożliwia pomiar temperatur w szerokim zakresie od -10°C do 400°C. Dzięki technologii FLIR VividIR jakość obrazu jest wyższa za sprawą redukcji szumów, natomiast funkcja FLIR MSX nakłada obraz termiczny na widzialny, co uwydatnia kontury obiektów i ułatwia diagnostykę. 

Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Oprócz modułu termowizyjnego użytkownicy otrzymują klasyczny zestaw fotograficzny. Na tyle umieszczono główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.8), z autofokusem z detekcją fazy oraz obsługą trybu podwodnego i nagrywania wideo w jakości 4K. Z przodu zainstalowano aparat selfie 50 Mpix. 

Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Wśród standardów łączności znalazły się 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Urządzenie wyposażono w bardzo mocną latarkę Dual LED o jasności do 170 lumenów i zasięgu do 18 metrów, oferującą m.in. tryb SOS. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu DokeOS 5.0, bazującego na Androidzie 15. 
 
Atutem urządzenia może się okazać potężny akumulator o pojemności 20 000 mAh. Smartfon wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy do 55 W przez port USB-C, a także ładowanie bezprzewodowe. Dodatkowo Xplore 1 Pro może działać jako powerbank, pozwalając na ładowanie innych urządzeń mobilnych w terenie. 

Nowy pancerniak z termowizją i 20 000 mAh. Do Polski wszedł Blackview Xplore 1 Pro

Cena i dostępność

Blackview Xplore 1 Pro jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży na terenie Polski. Smartfon można zakupić u oficjalnego dystrybutora marki, firmy MB Mobile, a także w największych polskich sieciach handlowych z elektroniką, do których należą Media Expert, Neonet oraz x-kom. Urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. 

Blackview Xplore 1 Pro czarny w x-kom
Blackview Xplore 1 Pro pomarańczowy w x-kom
Blackview Xplore 1 Pro czarny w Media Expert
Blackview Xplore 1 Pro pomarańczowy w Media Expert
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telepolis
pancerny smartfon Blackview Termowizja Blackview Xplore 1 Pro FLIR Lepton 3.5
Źródła zdjęć: Blackview