Sprzęt

W Action za 64,95 zł. Do tego z ANC i znanego producenta

Action rzucił w promocji słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów. Co ważne, to model znanego i cenionego producenta.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:33
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W Action za 64,95 zł. Do tego z ANC i znanego producenta
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Jeśli potrzebujesz słuchawek dousznych typu TWS z aktywną redukcją szumów, a nie chcesz wydawać dużej sumy, to wybierze się do Action. Sklep wrzucił promocję na ciekawy model znanego producenta.

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Słuchawki za 64,95 zł w Action

W tym tygodniu Action ma promocję na słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów. Mowa o modelu Philips T1500, który został przeceniony z 77,95 na 64,95 zł. To dobra okazja dla kogoś, kto szuka solidnych, ale niedrogich słuchawek TWS.

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W Action za 64,95 zł. Do tego z ANC i znanego producenta

Według danych producenta słuchawki mają aktywną redukcję szumów do -25 dB. Wbudowana bateria wystarczy na maksymalnie 24 godziny pracy z etui ładującym w zestawie. Nie brakuje też wbudowanego mikrofonu, który pozwala na prowadzenie rozmów. W zestawie ze słuchawkami znajduje się też kabel z USB-A na USB-C oraz silikonowe nakładki. Z telefonem model ten komunikuje się za pomocą Bluetooth 6.0.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action, oprac. własne