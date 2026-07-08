W Action za 64,95 zł. Do tego z ANC i znanego producenta

Jeśli potrzebujesz słuchawek dousznych typu TWS z aktywną redukcją szumów, a nie chcesz wydawać dużej sumy, to wybierze się do Action. Sklep wrzucił promocję na ciekawy model znanego producenta.

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Słuchawki za 64,95 zł w Action

W tym tygodniu Action ma promocję na słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów. Mowa o modelu Philips T1500, który został przeceniony z 77,95 na 64,95 zł. To dobra okazja dla kogoś, kto szuka solidnych, ale niedrogich słuchawek TWS.