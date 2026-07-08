W Action za 64,95 zł. Do tego z ANC i znanego producenta
Action rzucił w promocji słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów. Co ważne, to model znanego i cenionego producenta.
Jeśli potrzebujesz słuchawek dousznych typu TWS z aktywną redukcją szumów, a nie chcesz wydawać dużej sumy, to wybierze się do Action. Sklep wrzucił promocję na ciekawy model znanego producenta.
Słuchawki za 64,95 zł w Action
W tym tygodniu Action ma promocję na słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów. Mowa o modelu Philips T1500, który został przeceniony z 77,95 na 64,95 zł. To dobra okazja dla kogoś, kto szuka solidnych, ale niedrogich słuchawek TWS.
Według danych producenta słuchawki mają aktywną redukcję szumów do -25 dB. Wbudowana bateria wystarczy na maksymalnie 24 godziny pracy z etui ładującym w zestawie. Nie brakuje też wbudowanego mikrofonu, który pozwala na prowadzenie rozmów. W zestawie ze słuchawkami znajduje się też kabel z USB-A na USB-C oraz silikonowe nakładki. Z telefonem model ten komunikuje się za pomocą Bluetooth 6.0.