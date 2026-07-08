Samsung zaprasza na Galaxy Unpacked. Zyskasz 150 zł i Galaxy Buds3 Pro

Letnia konferencja południowokoreańskiego producenta odbędzie się 22 lipca 2026 roku w Londynie, a głównymi gwiazdami pokazu będą modele Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold8 Ultra oraz mniejszy klapkowiec Galaxy Z Flip8.

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Rozwija się nowy kształt

W oficjalnym komunikacie prasowym oraz opublikowanym materiale wideo producent posługuje się hasłem „Rozwija się nowy kształt” (ang. „A New Shape Unfolds”), co bezpośrednio nawiązuje do nowej konstrukcji i zmienionych proporcji nadchodzącego, szerokiego Folda.

Samsung zapowiada, że nowe urządzenia przyniosą „bardziej spersonalizowane i adaptacyjne wrażenia, wyznaczając jednocześnie zupełnie nowe standardy w erze sztucznej inteligencji”.

Obok flagowych smartfonów z elastycznymi ekranami, podczas londyńskiego wydarzenia zadebiutuje również elektronika noszona, czyli przede wszystkim zegarki Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch9 oraz, jak wynika z przecieków, zupełnie nowe urządzenie o nazwie Galaxy Able.

Wydarzenie rozpocznie się 22 lipca o godzinie 15:00 czasu polskiego i będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta oraz na kanale YouTube.

Zapisz się, a dostaniesz voucher

Dla osób zdecydowanych na zakup nowych urządzeń producent uruchomił już na swojej stronie internetowej system wcześniejszej rezerwacji, który wiąże się z dodatkowymi benefitami dla pierwszych kupujących.

Rejestrując się w celu otrzymania zaproszenia na wydarzenie Galaxy Unpacked, klienci otrzymają 150 zł zniżki, zamawiając dwa wskazane urządzenia Galaxy. Będzie można też odpowiedzieć na dodatkowe pytanie, by zyskać Galaxy Buds3 Pro lub Galaxy Buds3. Okres rejestracji rozpoczyna się 8 lipca 2026 r. i trwa do 22 lipca 2026 r. Udział nie będzie możliwy po zakończeniu wydarzenia Galaxy Unpacked.

Szczegóły na stronie: www.samsung.com/pl/unpacked.

Plus też zaprasza

Przedsprzedaż najnowszych urządzeń Samsunga ruszy wkrótce w Plusie. Osoby zainteresowane nowościami mogą już teraz wypełnić formularz dostępny na stronie www.plus.pl/lp/premiera-samsung. Dzięki temu otrzymają powiadomienie o rozpoczęciu przedsprzedaży i możliwości złożenia zamówienia.