Sprzęt

Tego dnia Google pokaże smartfony Pixel 11

Niedawne plotki niewiele się myliły. Wiemy już, kiedy Google pokaże nowe smartfony z serii Pixel 11.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:02
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Tego dnia Google pokaże smartfony Pixel 11
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Ostatnie plotki mówiły, że Google zaprezentuje nowe smartfony z serii Pixel 11 już 11 sierpnia. W ten sposób data doskonale współgrałaby z nazwą urządzeń. Jednak tak się nie stanie. Doszło do pomyłki, chociaż niewielkiej.

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Premiera Google Pixel 11

Mark Gurman z Bloomberga otrzymał już oficjalne zaproszenie na wydarzenie Google. To odbędzie się 12 sierpnia tego roku. Na nim firma zaprezentuje nowe urządzenia z serii Pixel, w tym smartfony Pixel 11.

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Prezentacja odbędzie się o godzinie 18:00 w Nowym Jorku. Dla nas będzie to północ między 12 a 13 sierpnia, więc miłośników nowych technologii czeka trochę krótsza noc.

Nieoficjalnie wiadomo, że Pixele 11 będą trochę droższe. Co prawda dwa pierwsze modele - Pixel 11 i Pixel 11 Pro - mają kosztować tyle samo, co poprzednicy (najtańsza będzie wersja 256 GB), ale już modele Pro XL i Pro Fold (składany) mają kosztować o mniej więcej 100 euro więcej. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny elektroniki.

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telepolis
Google Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: GSMArena