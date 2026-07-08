Tego dnia Google pokaże smartfony Pixel 11
Niedawne plotki niewiele się myliły. Wiemy już, kiedy Google pokaże nowe smartfony z serii Pixel 11.
Ostatnie plotki mówiły, że Google zaprezentuje nowe smartfony z serii Pixel 11 już 11 sierpnia. W ten sposób data doskonale współgrałaby z nazwą urządzeń. Jednak tak się nie stanie. Doszło do pomyłki, chociaż niewielkiej.
Premiera Google Pixel 11
Mark Gurman z Bloomberga otrzymał już oficjalne zaproszenie na wydarzenie Google. To odbędzie się 12 sierpnia tego roku. Na nim firma zaprezentuje nowe urządzenia z serii Pixel, w tym smartfony Pixel 11.
Prezentacja odbędzie się o godzinie 18:00 w Nowym Jorku. Dla nas będzie to północ między 12 a 13 sierpnia, więc miłośników nowych technologii czeka trochę krótsza noc.
Nieoficjalnie wiadomo, że Pixele 11 będą trochę droższe. Co prawda dwa pierwsze modele - Pixel 11 i Pixel 11 Pro - mają kosztować tyle samo, co poprzednicy (najtańsza będzie wersja 256 GB), ale już modele Pro XL i Pro Fold (składany) mają kosztować o mniej więcej 100 euro więcej. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny elektroniki.