Tego dnia Google pokaże smartfony Pixel 11

Ostatnie plotki mówiły, że Google zaprezentuje nowe smartfony z serii Pixel 11 już 11 sierpnia. W ten sposób data doskonale współgrałaby z nazwą urządzeń. Jednak tak się nie stanie. Doszło do pomyłki, chociaż niewielkiej.

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Premiera Google Pixel 11

Mark Gurman z Bloomberga otrzymał już oficjalne zaproszenie na wydarzenie Google. To odbędzie się 12 sierpnia tego roku. Na nim firma zaprezentuje nowe urządzenia z serii Pixel, w tym smartfony Pixel 11.

Prezentacja odbędzie się o godzinie 18:00 w Nowym Jorku. Dla nas będzie to północ między 12 a 13 sierpnia, więc miłośników nowych technologii czeka trochę krótsza noc.