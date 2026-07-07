Telewizja i VoD

Netflix szykuje dużą zmianę. To już nie będą tylko filmy i seriale

Sposób konsumpcji treści online wyraźnie zmienił się w ostatnich latach. Amerykański gigant VOD próbuje więc dostosować się do nowych trendów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 07 LIP 2026
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Netflix szykuje dużą zmianę. To już nie będą tylko filmy i seriale
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Netflix najwyraźniej uznał, że same filmy i seriale to już zbyt mało. Platforma coraz mocniej eksperymentuje z nowymi formatami, a po transmisjach na żywo, grach, podcastach i funkcji Clips przyszedł czas na materiały od dużych wydawców internetowych.

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Gigant wyraźnie próbuje zawalczyć z YouTube Shorts i TikTokiem

Od 3 sierpnia 2026 subskrybenci w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii zobaczą na platformie treści przygotowane przez BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc., Tastemade oraz marki należące do Penske Media PMX. W praktyce oznacza to materiały znane z takich tytułów jak Variety, The Hollywood Reporter, Billboard, Eater, Rolling Stone czy Indiewire. Zobaczymy zarówno 2- lub 3-minutowe wideo, jak i dłuższe materiały przekraczające 20 minut.

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Dla Netflixa to dość bezpieczny eksperyment. Tego typu treści są tańsze i szybsze w produkcji, a jednocześnie pozwalają sprawdzić, czy widzowie chcą oglądać na platformie coś więcej niż filmy, seriale i dokumenty. To także odpowiedź na zmianę nawyków użytkowników, którzy coraz więcej czasu spędzają przy krótkich formatach znanych z YouTube'a czy TikToka.

Netflix przekonuje, że nowe partnerstwa mają pomóc widzom dłużej pozostawać przy ulubionych historiach i twórcach. Innymi słowy, platforma nie chce już tylko walczyć z telewizją, ale też podbierać użytkowników serwisom społecznościowym. Jeśli test przebiegnie pozytywnie, zapewne doczekamy się rozszerzenia tej usługi na resztę rynków, w tym Polskę.

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telepolis
netflix VoD YouTube TikTok
Źródła zdjęć: Shutterstock / Sergey Granev
Źródła tekstu: Netflix, TechCrunch, Oprac. własne