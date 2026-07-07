"Gra o Tron" przywraca Jona Snowa. Nowość dostaniemy jeszcze w 2026

"Gra o Tron" nadal przyciąga

Pierwszy tytuł pojawił się już w styczniu tego roku, wraz z premierą "Rycerza Siedmiu Królestw". Serial, składający się z zaledwie sześciu 30-minutowych epizodów, sprawiał wrażenie klasycznej opowieści ze świata "Gry o Tron", skróconej do intymnej opowieści. Produkcja okazała się tak dużym sukcesem, że powróci do nas już w 2027 roku. Zaledwie trzy tygodnie temu, miała miejsce długo oczekiwana premiera trzeciego sezonu "Rodu Smoka", który póki co pędzi, jak szalony, wzbudzając z odcinka na odcinek (wczoraj była premiera trzeciego) coraz to większe zachwyty.

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"Gra o Tron" to nie tylko serial HBO

"Gra o Tron" stała się tak popularna, że rozszerza się na inne media, w tym gry wideo, takie jak: "Gra o Tron: Smoczy Ogień". Gry pozwalają fanom spełnić ich najskrytsze fantazje i wcielić się im w jeźdźców smoków. Nowy projekt Gry o Tron: Wojna o Westeros, została ogłoszona już jakiś czas temu, a fani już są pewni, że będzie to coś naprawdę spektakularnego.

Każdy będzie mógł stać się choć na chwilę Jonem Snowem