"Gra o Tron" przywraca Jona Snowa. Nowość dostaniemy jeszcze w 2026
Rok 2026 to był wyjątkowo atrakcyjnym czasem dla fanów "Gry o Tron". Widzowie doczekali się nie jednej, ale dwóch oficjalnych premier z ukochanej serii fantasy. Ale najwyraźniej, fanów uniwersum czeka jeszcze jedna niespodzianka. I to jeszcze w tym roku.
"Gra o Tron" nadal przyciąga
Pierwszy tytuł pojawił się już w styczniu tego roku, wraz z premierą "Rycerza Siedmiu Królestw". Serial, składający się z zaledwie sześciu 30-minutowych epizodów, sprawiał wrażenie klasycznej opowieści ze świata "Gry o Tron", skróconej do intymnej opowieści. Produkcja okazała się tak dużym sukcesem, że powróci do nas już w 2027 roku. Zaledwie trzy tygodnie temu, miała miejsce długo oczekiwana premiera trzeciego sezonu "Rodu Smoka", który póki co pędzi, jak szalony, wzbudzając z odcinka na odcinek (wczoraj była premiera trzeciego) coraz to większe zachwyty.
"Gra o Tron" to nie tylko serial HBO
"Gra o Tron" stała się tak popularna, że rozszerza się na inne media, w tym gry wideo, takie jak: "Gra o Tron: Smoczy Ogień". Gry pozwalają fanom spełnić ich najskrytsze fantazje i wcielić się im w jeźdźców smoków. Nowy projekt Gry o Tron: Wojna o Westeros, została ogłoszona już jakiś czas temu, a fani już są pewni, że będzie to coś naprawdę spektakularnego.
Każdy będzie mógł stać się choć na chwilę Jonem Snowem
Nowa gra strategiczna, której premiera planowana jest przed końcem 2026 roku, pozwoli fanom wcielić się w Jona Snowa i zmierzyć z Nocnym Królem. To to samo starcie, które miało miejsce w pierwszych siedmiu sezonach "Gry o Tron", zanim jeszcze Arya Stark otrzymała ostateczny cios w finałowym odcinku. W nowej grze, fani będą mogli kontrolować dowolną armię, zmieniając bieg wojen i bitew w Westeros. Gra ukaże się wyłącznie na PC.