Rozrywka

Gra o Tron oficjalnie potwierdza premierę. 15 dodatkowych godzin

Wszystko na to wskazuje, że to nie koniec “Gry o Tron”. Kultowy serial doczeka się zaskakującej nowej premiery. W sam raz na 15. rocznicę powstania serialu. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:59
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Gra o Tron oficjalnie potwierdza premierę. 15 dodatkowych godzin
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"Gra o Tron" 15. rocznica powstania serialu

Jak donosi Screenrant, Warner Bros oficjalnie potwierdził premierę nowej edycji serialu na jesień 2026 roku, z 15 godzinami dodatkowej zawartości, osadzonej w świecie Westeros. Pierwsza emisja miała miejsce 17 kwietnia 2011 roku. To jedynie dowód na to, jak szybko płynie czas.

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“Gra o Tron” nadal pozostaje silnym uniwersum fantasy HBO, które po zakończeniu głównej serii w 2019 (ostatni odcinek 8. sezonu został wyemitowany 20 maja 2019) kontynuowało produkcję historii osadzonych w tym świecie. Wśród nich znajdziemy “Rycerza Siedmiu Królestw”, a także nadchodzący wielkimi krokami trzeci sezon serialu “Ród Smoka”. Ten ostatni kontynuuje historię wojny domowej Targaryenów, czyli “Taniec smoków”. 

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Zestaw rocznicowy dla fanów - kolekcjonerów

Wytwórnia Warner Bros potwierdziła właśnie premierę nowego zestawu kolekcjonerskiego “Gra o Tron - 15. rocznica: Kompletna kolekcja (4K UHD) - limitowana edycja biblioteczna”. Ukaże się on 3 listopada 2026 roku. Zestaw dostępny jest już w przedsprzedaży i zawiera numerowane steelbooki z okładkami bibliotecznymi sezonów od 1 do 8. Wszystkie są w formacie 4K UHD, a dodatkowo zawierają książeczkę kolekcjonerską. 

Zestaw zawiera także film dokumentalny “Gra o Tron: Ostatnia Straż” oraz film “Podbój i Rebelia: Animowana Historia Siedmiu Królestw”

Co najważniejsze, zapowiedziano także pierwszy film kinowy z tej kategorii fantasy. “Gra o Tron: Podbój Aegona” ma pokazać starożytne dojście do władzy rodu Targaryenów. 

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Źródła zdjęć: GameofThrones
Źródła tekstu: screenrant.com