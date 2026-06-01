Najbardziej wyczekiwane fantasy od HBO. Za 3 tygodnie wielka premiera
Już coraz bliżej do największej premiery serialu fantasy na HBO Max. Już za trzy tygodnie, czyli 22 czerwca, na platformie pojawi się trzecia odsłona epickiego dzieła "Ród Smoka". Oczekiwania są coraz większe, szczególnie, że HBO narobiło nam apetytu na epicką bitwę i nowych bohaterów.
"Ród Smoka" po raz trzeci. Będzie dynamicznie i widowiskowo
Uwielbiane przez widzów fantasy z uniwersum "Gry o Tron" wraca na ekrany z trzecią odsłoną. Zarówno krytycy, jak i widzowie czekają na tę premierę niemalże z wypiekami na twarzach.
Jak już niedawno pisaliśmy, dużo emocji wywołał fakt, że w trzecim sezonie pojawi się nowa postać z "Gry o Tron". Chodzi o Rodericka Dustina z rodu Dustinów, czyli słynnego Lorda Barrowtona, który stoi na czele Zimowych Wilków. Roderick, którego zwą Roddy Ruin, jest znany z niebywałego okrucieństwa na polu bitwy. To świetna postać, w którą wcieli się Tommy Flanagan ("Waleczne serce". "Gladiator"). Jest to gwarancja tego, że już od pierwszego odcinka nie zabraknie akcji, rozlewu krwi, ani ciekawych bohaterów.
HBO Max opublikowało właśnie zwiastun finałowy serialu. I trzeba przyznać, robi on wrażenie. Po jego obejrzeniu, właściwie nie mamy już wątpliwości, dlaczego to jeden z tych seriali, którego widownia przekracza obecnie 15 milionów widzów.
Trzeci sezon "Rodu Smoka" będzie składał się z 8 odcinków, które pojedynczo będą ukazywały się co tydzień. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 22 czerwca, a wielki finał sezonu zobaczymy 10 sierpnia.