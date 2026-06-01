NVIDIA szykuje mocne uderzenie. Będzie kilka procesorów
NVIDIA szykuje więcej procesorów z serii N1, które trafią do laptopów. Będą też mocne warianty do modeli gamingowych.
NVIDIA nie zamierza już skupiać się tylko na układach graficznych. Zieloni stworzyli własne procesory ARM, które trafią do laptopów z systemem Windows. Szczegóły powinniśmy poznać na zbliżających się targach Computer 2026, ale już teraz pojawiło się dużo informacji na ich temat. Firma szykuje kilka wariantów układów z serii N1.
Procesory NVIDIA N1
Od dłuższego czasu krążą plotki na temat procesorów NVIDIA N1. Jednak do tej pory mówiło się przede wszystkim o najmocniejszym wariancie, który ma trafić do gamingowych laptopów. Okazuje się, że Zieloni mają w zanadrzu jeszcze kilka innych modeli, w tym także te dedykowane znacznie lżejszym i cieńszym komputerom.
Najmocniejszy układ NVIDIA N1X ma mieć specyfikację zbliżoną do układu GB10 z DGX Spark. Oznacza to między innymi 20-rdzeniowy procesor, korzystający z jednostek Cortex-X925 oraz Cortex-A725. Jednak najważniejsza będzie tutaj grafika, która ma mieć 48 procesorów strumieniowych, co oznacza aż 6144 jednostek CUDA. Tyle samo, co GeForce RTX 5070.
Poza tym NVIDIA szykuje też nadal mocny i dedykowany graczom, ale jednak trochę słabszy model. Ten będzie miał identyczny procesor, ale GPU zostanie zmniejszone do 40 SM i 5120 jednostek CUDA. Zapotrzebowanie energetyczne obu układów ma się mieścić w zakresie od 45 do 80 W. Oba obsłużą też do 128 GB pamięci LPDDR5X.
Ciekawie prezentują się też słabsze egzemplarze. NVIDIA ma szykować 10- i 12-rdzeniowe procesory N1 z układami graficznymi oferującymi od 2048 do 2560 jednostek CUDA. Te mają być stworzone z myślą o znacznie lżejszych i cieńszych laptopach biznesowych z dłuższym czasem na jednym ładowaniu i funkcjami AI. Te układy podobno zostały zaprojektowane pod zakres mocy od 18 do 45 W.