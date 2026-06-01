NVIDIA szykuje mocne uderzenie. Będzie kilka procesorów

NVIDIA szykuje więcej procesorów z serii N1, które trafią do laptopów. Będą też mocne warianty do modeli gamingowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:03
NVIDIA nie zamierza już skupiać się tylko na układach graficznych. Zieloni stworzyli własne procesory ARM, które trafią do laptopów z systemem Windows. Szczegóły powinniśmy poznać na zbliżających się targach Computer 2026, ale już teraz pojawiło się dużo informacji na ich temat. Firma szykuje kilka wariantów układów z serii N1.

Procesory NVIDIA N1

Od dłuższego czasu krążą plotki na temat procesorów NVIDIA N1. Jednak do tej pory mówiło się przede wszystkim o najmocniejszym wariancie, który ma trafić do gamingowych laptopów. Okazuje się, że Zieloni mają w zanadrzu jeszcze kilka innych modeli, w tym także te dedykowane znacznie lżejszym i cieńszym komputerom.

Najmocniejszy układ NVIDIA N1X ma mieć specyfikację zbliżoną do układu GB10 z DGX Spark. Oznacza to między innymi 20-rdzeniowy procesor, korzystający z jednostek Cortex-X925 oraz Cortex-A725. Jednak najważniejsza będzie tutaj grafika, która ma mieć 48 procesorów strumieniowych, co oznacza aż 6144 jednostek CUDA. Tyle samo, co GeForce RTX 5070.

Poza tym NVIDIA szykuje też nadal mocny i dedykowany graczom, ale jednak trochę słabszy model. Ten będzie miał identyczny procesor, ale GPU zostanie zmniejszone do 40 SM i 5120 jednostek CUDA. Zapotrzebowanie energetyczne obu układów ma się mieścić w zakresie od 45 do 80 W. Oba obsłużą też do 128 GB pamięci LPDDR5X.

Ciekawie prezentują się też słabsze egzemplarze. NVIDIA ma szykować 10- i 12-rdzeniowe procesory N1 z układami graficznymi oferującymi od 2048 do 2560 jednostek CUDA. Te mają być stworzone z myślą o znacznie lżejszych i cieńszych laptopach biznesowych z dłuższym czasem na jednym ładowaniu i funkcjami AI. Te układy podobno zostały zaprojektowane pod zakres mocy od 18 do 45 W.

Źródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends, VideoCardz