NVIDIA szykuje mocne uderzenie. Będzie kilka procesorów

NVIDIA nie zamierza już skupiać się tylko na układach graficznych. Zieloni stworzyli własne procesory ARM, które trafią do laptopów z systemem Windows. Szczegóły powinniśmy poznać na zbliżających się targach Computer 2026, ale już teraz pojawiło się dużo informacji na ich temat. Firma szykuje kilka wariantów układów z serii N1.

Procesory NVIDIA N1

Od dłuższego czasu krążą plotki na temat procesorów NVIDIA N1. Jednak do tej pory mówiło się przede wszystkim o najmocniejszym wariancie, który ma trafić do gamingowych laptopów. Okazuje się, że Zieloni mają w zanadrzu jeszcze kilka innych modeli, w tym także te dedykowane znacznie lżejszym i cieńszym komputerom.

Najmocniejszy układ NVIDIA N1X ma mieć specyfikację zbliżoną do układu GB10 z DGX Spark. Oznacza to między innymi 20-rdzeniowy procesor, korzystający z jednostek Cortex-X925 oraz Cortex-A725. Jednak najważniejsza będzie tutaj grafika, która ma mieć 48 procesorów strumieniowych, co oznacza aż 6144 jednostek CUDA. Tyle samo, co GeForce RTX 5070.

Poza tym NVIDIA szykuje też nadal mocny i dedykowany graczom, ale jednak trochę słabszy model. Ten będzie miał identyczny procesor, ale GPU zostanie zmniejszone do 40 SM i 5120 jednostek CUDA. Zapotrzebowanie energetyczne obu układów ma się mieścić w zakresie od 45 do 80 W. Oba obsłużą też do 128 GB pamięci LPDDR5X.