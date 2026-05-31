Ten monitor QD-OLED ma wszystko. To gigantyczny skok jakości

Samsung właśnie ujawnił najnowszy panel QD-OLED o przekątnej 32 cali. Ma on w sobie wszystko, czego tylko mogliby sobie wymarzyć najbardziej wymagający gracze.  

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:28
Obraz 4K, 360 Hz odświeżanie i struktura pikseli RGB stripe

Nowy panel od Samsunga jako pierwszy łączy rozdzielczość 4K wraz ze strukturą pikseli typu RGB Stripe oraz odświeżaniem 360 Hz. Ten ostatni parametr jest dostępny przy rozdzielczości 1440p, a w 4K wynosi 240 Hz. Tryb Dual Mode pozwala podbić odświeżanie do 680 Hz przy 1080p, i jest to jedna z najwyższych wartości z dostępnych na rynku monitorów.

Struktura pikseli typu RGB Stripe w praktyce oznacza, że czerwone, zielone i niebieskie subpiksele ułożone są w pionowe paski. W ten sposób tekst na ekranie jest ostrzejszy, szczególnie jego krawędzie. Samsung poleca go osobom, które w codziennej pracy operują na dużej liczbie dokumentów, kodu programistycznego oraz grafiki tworzą zawartość multimedialną.

Jeśli chodzi o jasność, jej dokładnej wartości nie znamy. Możemy jedynie bazować na certyfikacie VESA DisplayHDR True Black 600. Oznacza on, że szczytowa jasność sięga przynajmniej 600 cd/m2 przy zachowaniu maksymalnego poziomu czerni. Może to oznaczać oczywiście, że szczytowa luminancja nawet sporo tę wartość przekroczy.

Koreański gigant zapowiada, że masowa produkcja monitorów z tym panelem QD-OLED rozpocznie się w drugiej połowie 2026 r., a firma negocjuje obecnie z 10 producentami monitorów, którym chce te nowe panele zapewnić. Nie padły żadne nazwy, ale zdroworozsądkowo można zakładać, że w tym gronie będzie Samsung Electronics, Asus, MSI, Dell i inni.

Nowy panel Samsunga będzie można zobaczyć na żywo na targach Computex między 2 a 5 czerwca 2026 r.

Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Flatpanelshd