Acer pokazał rywala dla MacBooka Neo. Oto Swift Air 14

Acer pokazał nowego laptopa, który może być konkurencją dla MacBooka Neo. Jest niedrogi, a przy tym wygląda bardzo ciekawie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:23
Acer Swift Air 14 to nowy laptop w ofercie tajwańskiego producenta. Jest niedrogi, dobrze wykonany, wydajny i ma długo działać na jednym ładowaniu baterii. To może być solidna konkurencja dla MacBooka Neo.

Acer Swift Air 14

Laptop waży zaledwie 1,19 kg i ma 12,9 mm grubości w najcieńszym miejscu. Jego obudowa jest wykonana z aluminium, a do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink oraz Lilac Purple.

Acer Swift Air 14 wyposażony jest w 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Producent deklaruje, że w 100 proc. pokrywa on paletę barw sRGB, więc w teorii sprawdzi się także w rękach twórców i artystów. Co więcej, obsługuje technologię Wacom AES 2.0, więc może współpracować z rysikami. Między innymi dlatego wyposażony jest w zawias 360 stopni, który pozwala zamienić go w tablet.

We wnętrzu znajduje się procesor Intel Core Ultra 9 386H z dedykowanym układem NPU o wydajności 50 TOPS (cały laptop osiąga 100 TOPS), więc jest gotowy do obsługi AI (Copilot+). Warto wspomnieć też o Wi-Fi 7, kamerze o rozdzielczości 5 Mpix czy baterii 70 Wh, która ma wystarczyć nawet na 26 godzin działania. Z kolei poczwórne głośniki obsługują DTS:X Ultra. Nie brakuje nawet portów Thunderbolt 4.

Ile kosztuje Acer Swift Air 14? Ceny zaczynają się od 699 dolarów, czyli około 2500 zł. Jednak do tej kwoty należy jeszcze doliczyć podatek VAT, więc finalna cena to nieco ponad 3100 zł.

Źródła zdjęć: Acer
Źródła tekstu: digitaltrends