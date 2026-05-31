Acer pokazał rywala dla MacBooka Neo. Oto Swift Air 14

Acer Swift Air 14 to nowy laptop w ofercie tajwańskiego producenta. Jest niedrogi, dobrze wykonany, wydajny i ma długo działać na jednym ładowaniu baterii. To może być solidna konkurencja dla MacBooka Neo.

Acer Swift Air 14

Laptop waży zaledwie 1,19 kg i ma 12,9 mm grubości w najcieńszym miejscu. Jego obudowa jest wykonana z aluminium, a do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink oraz Lilac Purple.

Acer Swift Air 14 wyposażony jest w 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Producent deklaruje, że w 100 proc. pokrywa on paletę barw sRGB, więc w teorii sprawdzi się także w rękach twórców i artystów. Co więcej, obsługuje technologię Wacom AES 2.0, więc może współpracować z rysikami. Między innymi dlatego wyposażony jest w zawias 360 stopni, który pozwala zamienić go w tablet.

We wnętrzu znajduje się procesor Intel Core Ultra 9 386H z dedykowanym układem NPU o wydajności 50 TOPS (cały laptop osiąga 100 TOPS), więc jest gotowy do obsługi AI (Copilot+). Warto wspomnieć też o Wi-Fi 7, kamerze o rozdzielczości 5 Mpix czy baterii 70 Wh, która ma wystarczyć nawet na 26 godzin działania. Z kolei poczwórne głośniki obsługują DTS:X Ultra. Nie brakuje nawet portów Thunderbolt 4.