Oprogramowanie

Grasz na przenośnej konsoli? SteamOS ma sporo świetnych nowych funkcji

Linux jest coraz atrakcyjniejszym środowiskiem dla graczy i w dużej mierze przez działania Valve. Firma wydała właśnie nową aktualizację SteamOS, która w znacznym stopniu ułatwi życie posiadaczom przenośnych konsol.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:24
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Grasz na przenośnej konsoli? SteamOS ma sporo świetnych nowych funkcji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Sporo nowości w nowej wersji SteamOS

Aktualizacja SteamOS 3.8.6 właśnie została udostępniona w formie beta i wprowadza szereg ciekawych zmian. Po pierwsze, jest dostępne wsparcie technologii VRR przy podłączeniu przez HDMI do np. telewizora czy monitora. Na ten moment obsługa VRR nie jest jeszcze w 100% sfinalizowana i mogą pojawić się drobne czkawki. Dodatkowo Valve poprawiło tzw. framepacing przy VRR, przez co ramki obrazu są generowane możliwie w jak najbardziej zbliżonych odstępach czasu. Przy okazji Steam Deck powinien lepiej się teraz podłączać pod telewizory TCL za pomocą stacji dokującej. Wszystko pokazuje, ze Valve podejmuje coraz poważniejsze kroki ku realnej obsłudze funkcji HDMI 2.1 na Linuxie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inne nowości to wsparcie kontrolerów dla niedawno wydanych konsol przenośnych: MSI Claw A1M, 7 AI+ A2VM, 8 AI+ A2VM, A8 BZ2EM, OneXPlayer Apex oraz OneXPlayer X1. Inżynierowie Valve poprawili też obsługę żyroskopów, w tym tych dostępnych na Lenovo Legion Go i MSI Claw A1M.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
4079 zł - najniższa cena
Kup teraz 4079 zł
Advertisement

Sterowniki dla układów graficznych zostały zaktualizowane i mają zapewniać większą stabilność oraz funkcje graficzne niezbędne dla niektórych gier, w tym Crimson Desert.

Dzięki uaktualnieniu powinno też działać lepiej audio drogą HDMI, a także mają zniknąć pewne usterki związane z dźwiękiem i stabilnością. Co istotne, posiadacze Steam Decka w wersji LCD będą mogli wybudzać konsolę za pomocą kontrolerów Bluetooth.

Image
telepolis
Valve Steam Deck SteamOS konsole przenośne
Źródła zdjęć: Serenko Natalia / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechPowerUp, opr. wł.