Grasz na przenośnej konsoli? SteamOS ma sporo świetnych nowych funkcji

Sporo nowości w nowej wersji SteamOS

Aktualizacja SteamOS 3.8.6 właśnie została udostępniona w formie beta i wprowadza szereg ciekawych zmian. Po pierwsze, jest dostępne wsparcie technologii VRR przy podłączeniu przez HDMI do np. telewizora czy monitora. Na ten moment obsługa VRR nie jest jeszcze w 100% sfinalizowana i mogą pojawić się drobne czkawki. Dodatkowo Valve poprawiło tzw. framepacing przy VRR, przez co ramki obrazu są generowane możliwie w jak najbardziej zbliżonych odstępach czasu. Przy okazji Steam Deck powinien lepiej się teraz podłączać pod telewizory TCL za pomocą stacji dokującej. Wszystko pokazuje, ze Valve podejmuje coraz poważniejsze kroki ku realnej obsłudze funkcji HDMI 2.1 na Linuxie.