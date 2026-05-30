Grasz na przenośnej konsoli? SteamOS ma sporo świetnych nowych funkcji
Linux jest coraz atrakcyjniejszym środowiskiem dla graczy i w dużej mierze przez działania Valve. Firma wydała właśnie nową aktualizację SteamOS, która w znacznym stopniu ułatwi życie posiadaczom przenośnych konsol.
Sporo nowości w nowej wersji SteamOS
Aktualizacja SteamOS 3.8.6 właśnie została udostępniona w formie beta i wprowadza szereg ciekawych zmian. Po pierwsze, jest dostępne wsparcie technologii VRR przy podłączeniu przez HDMI do np. telewizora czy monitora. Na ten moment obsługa VRR nie jest jeszcze w 100% sfinalizowana i mogą pojawić się drobne czkawki. Dodatkowo Valve poprawiło tzw. framepacing przy VRR, przez co ramki obrazu są generowane możliwie w jak najbardziej zbliżonych odstępach czasu. Przy okazji Steam Deck powinien lepiej się teraz podłączać pod telewizory TCL za pomocą stacji dokującej. Wszystko pokazuje, ze Valve podejmuje coraz poważniejsze kroki ku realnej obsłudze funkcji HDMI 2.1 na Linuxie.
Inne nowości to wsparcie kontrolerów dla niedawno wydanych konsol przenośnych: MSI Claw A1M, 7 AI+ A2VM, 8 AI+ A2VM, A8 BZ2EM, OneXPlayer Apex oraz OneXPlayer X1. Inżynierowie Valve poprawili też obsługę żyroskopów, w tym tych dostępnych na Lenovo Legion Go i MSI Claw A1M.
Sterowniki dla układów graficznych zostały zaktualizowane i mają zapewniać większą stabilność oraz funkcje graficzne niezbędne dla niektórych gier, w tym Crimson Desert.
Dzięki uaktualnieniu powinno też działać lepiej audio drogą HDMI, a także mają zniknąć pewne usterki związane z dźwiękiem i stabilnością. Co istotne, posiadacze Steam Decka w wersji LCD będą mogli wybudzać konsolę za pomocą kontrolerów Bluetooth.