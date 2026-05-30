Coś dziwnego dzieje się z rotacją Ziemi. Bezprecedensowe zjawisko

Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Politechniki Federalnej w Zurychu przeprowadzili badania, z których wynika, że Ziemia obraca się coraz wolniej. Różnica może nie wydawać się duża. Dzień stał się dłuższy o zaledwie 1,33 milisekundy. Jednak sama sytuacja jest wyjątkowa.

Dłuższy obrót Ziemi

Co wpłynęło na wydłużenie obrotu Ziemi? Przede wszystkim zmiany klimatyczne. Topnienie lodowców sprawiło, że część ciężaru, który znajdował się na wysokich szerokościach górskich, uległ stopnieniu. Woda przepłynęła do oceanów i rozprzestrzenia się w kierunku równika. Z tego powodu rotacja Ziemi zwolniła.

Zdaniem naukowców jest to pierwsza taka sytuacja w historii Ziemi. To bezprecedensowe zjawisko.

Taka zmiana długości dnia wymaga ogromnego przesunięcia masy: rzędu 1000 gigaton przenoszonych z biegunów do oceanów. Aby zobrazować tę ilość, wyobraź sobie lity sześcian lodu umieszczony nad Nowym Jorkiem. Miałby on 10 km wysokości, czyli byłby wyższy od Mount Everestu mówi prof. Benedikt Soja z ETH w Zurychu, współautor badania

Co prawda do podobnego zjawiska doszło na Ziemi około 2 mln lat temu, kiedy to też topniały polarne pokrywy lodowe. Jednak wtedy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem naturalnym. Aktualnie jest ono wywoływane przez działalność człowieka. To znacząca różnica.