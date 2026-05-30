Nauka

Coś dziwnego dzieje się z rotacją Ziemi. Bezprecedensowe zjawisko

Naukowcy odkryli, że z każdym dniem Ziemia obraca się coraz wolniej. Różnice są liczone w milisekundach, co nie oznacza, że nie mamy powodów do obaw.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:40
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Coś dziwnego dzieje się z rotacją Ziemi. Bezprecedensowe zjawisko
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Politechniki Federalnej w Zurychu przeprowadzili badania, z których wynika, że Ziemia obraca się coraz wolniej. Różnica może nie wydawać się duża. Dzień stał się dłuższy o zaledwie 1,33 milisekundy. Jednak sama sytuacja jest wyjątkowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dłuższy obrót Ziemi

Co wpłynęło na wydłużenie obrotu Ziemi? Przede wszystkim zmiany klimatyczne. Topnienie lodowców sprawiło, że część ciężaru, który znajdował się na wysokich szerokościach górskich, uległ stopnieniu. Woda przepłynęła do oceanów i rozprzestrzenia się w kierunku równika. Z tego powodu rotacja Ziemi zwolniła.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BK709EQ1
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BK709EQ1
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Teleskop CELESTRON AstroMaster 130EQ
Teleskop CELESTRON AstroMaster 130EQ
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Teleskop CELESTRON NexStar 130 SLT
Teleskop CELESTRON NexStar 130 SLT
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Advertisement

Zdaniem naukowców jest to pierwsza taka sytuacja w historii Ziemi. To bezprecedensowe zjawisko.

Taka zmiana długości dnia wymaga ogromnego przesunięcia masy: rzędu 1000 gigaton przenoszonych z biegunów do oceanów. Aby zobrazować tę ilość, wyobraź sobie lity sześcian lodu umieszczony nad Nowym Jorkiem. Miałby on 10 km wysokości, czyli byłby wyższy od Mount Everestu

mówi prof. Benedikt Soja z ETH w Zurychu, współautor badania

Co prawda do podobnego zjawiska doszło na Ziemi około 2 mln lat temu, kiedy to też topniały polarne pokrywy lodowe. Jednak wtedy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem naturalnym. Aktualnie jest ono wywoływane przez działalność człowieka. To znacząca różnica.

Ta niewielka zmiana w czasie obrotu Ziemi może mieć ogromne skutki. To jeszcze bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszący się poziom mórz, ale też wpływ na nawigację GPS i loty kosmiczne. 

Image
telepolis
Kosmos nauka Ziemia rotacja Ziemi
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BBC Science Focus