Masz Spotify? Są 3 nowości, które musisz sprawdzić

Trzy ciekawe nowości w Spotify. Ucieszą się posiadacze wersji Premium

Pierwszą ze zmian w Spotify jest możliwość organizacji folderów z playlistami. Opcję tę mieliśmy już od sporego czasu w wersji na komputery osobiste, ale od teraz możemy z niej skorzystać na smartfonach. Dzięki niej możemy utworzyć folder z listami odtwarzania i przesunąć tam wybrane playlisty. W ten sposób możemy sobie oddzielić listy odtwarzania na różne okazje (np. na siłownię) i nie musieć przewijać po nie w gąszczu innej zawartości, a oprócz tego można mieć kilka różnych playlist na daną okoliczność.

Skoro już o playlistach mowa, teraz na urządzeniach mobilnych możemy wybierać utwory "hurtowo" i następnie je albo masowo usunąć, albo przeorganizować w kolejności.

Ostatnią nowością jest dedykowany przycisk odtwarzania losowego. W ten sposób jednym tapnięciem wylosujemy nowy utwór, podczas gdy poprzednio musieliśmy najpierw zmienić tryb odtwarzania jednym przyciskiem, a potem nacisnąć osobny przycisk, aby przeskoczyć do kolejnego (losowego) utworu. Ten nowy element znajdziemy w dolnej części aplikacji przy odtwarzaniu.

Oprócz tego posiadacze urządzeń z iOS będą mogli pobierać muzykę i podcasty w tle – co całkowicie wyrówna rozbieżność w dostępności funkcji pomiędzy iPhone'ami a smartfonami z Androidem.