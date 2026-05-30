Aplikacje

Masz Spotify? Są 3 nowości, które musisz sprawdzić

Spotify wprowadza długo oczekiwane nowości do aplikacji. Ułatwiają one organizację muzyki i sprawiają, że korzystanie z playlist jest wygodniejsze.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 14:24
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz Spotify? Są 3 nowości, które musisz sprawdzić
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Trzy ciekawe nowości w Spotify. Ucieszą się posiadacze wersji Premium

Pierwszą ze zmian w Spotify jest możliwość organizacji folderów z playlistami. Opcję tę mieliśmy już od sporego czasu w wersji na komputery osobiste, ale od teraz możemy z niej skorzystać na smartfonach. Dzięki niej możemy utworzyć folder z listami odtwarzania i przesunąć tam wybrane playlisty. W ten sposób możemy sobie oddzielić listy odtwarzania na różne okazje (np. na siłownię) i nie musieć przewijać po nie w gąszczu innej zawartości, a oprócz tego można mieć kilka różnych playlist na daną okoliczność.

Dalsza część tekstu pod wideo

Skoro już o playlistach mowa, teraz na urządzeniach mobilnych możemy wybierać utwory "hurtowo" i następnie je albo masowo usunąć, albo przeorganizować w kolejności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zestaw Stereo Gramofon Audio-Technica A-T LP120XBT-USB + Aktywne Kolumny Podstawkowe Audio-Technica A-T SP3 X CZ+BIAŁY
Zestaw Stereo Gramofon Audio-Technica A-T LP120XBT-USB + Aktywne Kolumny Podstawkowe Audio-Technica A-T SP3 X CZ+BIAŁY
0 zł
2248 zł - najniższa cena
Kup teraz 2248 zł
Głośnik instalacyjny TONSIL ZGSU 24P (1 szt.)
Głośnik instalacyjny TONSIL ZGSU 24P (1 szt.)
0 zł
359.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 359.99 zł
Wzmacniacz ALL IN ONE EVERSOLO Play CD Edition Czarny + Podłogowa kolumna głośnikowa MONITOR AUDIO Bronze 300 7G Biały (2 szt.)
Wzmacniacz ALL IN ONE EVERSOLO Play CD Edition Czarny + Podłogowa kolumna głośnikowa MONITOR AUDIO Bronze 300 7G Biały (2 szt.)
0 zł
8633 zł - najniższa cena
Kup teraz 8633 zł
Advertisement

Ostatnią nowością jest dedykowany przycisk odtwarzania losowego. W ten sposób jednym tapnięciem wylosujemy nowy utwór, podczas gdy poprzednio musieliśmy najpierw zmienić tryb odtwarzania jednym przyciskiem, a potem nacisnąć osobny przycisk, aby przeskoczyć do kolejnego (losowego) utworu. Ten nowy element znajdziemy w dolnej części aplikacji przy odtwarzaniu.

Oprócz tego posiadacze urządzeń z iOS będą mogli pobierać muzykę i podcasty w tle – co całkowicie wyrówna rozbieżność w dostępności funkcji pomiędzy iPhone'ami a smartfonami z Androidem.

Wszystkie te nowości są właśnie rozsyłane w aktualizacji dla użytkowników Premium – mogą pojawić się z pewnym opóźnieniem.

Image
telepolis
aplikacje spotify Spotify Premium
Źródła zdjęć: PJ McDonnell / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Police