YouTube dba o miłośników podcastów, ale jest haczyk
YouTube przyszykował aż trzy nowości dla użytkowników, którzy lubią na platformie słuchać i oglądać podcasty. Jednak są one dostępne tylko do osób korzystających z wersji Premium.
YouTube z nowościami
Pierwsza nowość to tryb On-the-go (w ruchu), który skierowany jest do osób, słuchających podcastów w ruchu lub w trakcie robienia innych czynności. Aplikacja przełączy się na wygodny tryb ze statycznym obrazem i dużym kontrolkami, co może być przydatne np. w trakcie biegania lub jazdy samochodem.
Druga zmiana to automatyczne dostosowywanie prędkości odtwarzania podcastu. YouTube wykryje momentu, w których rozmówcy mówią np. trochę wolniej lub dyskusja jest mniej dynamiczna i automatycznie przyspieszy materiał. Z kolei w momentach, w których będzie działo się dużo i gęsto, wróci do standardowego odtwarzania ze zwykłą prędkością.
Ostatnia zmiana, na razie niedostępna w Polsce, związana jest z AI. To funkcja Ask Music, która teraz pozwala zapytać sztuczną inteligencję również o rekomendowane podcasty na podstawie naszych zainteresowań lub aktualnego humoru.