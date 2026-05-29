Aplikacje

YouTube dba o miłośników podcastów, ale jest haczyk

YouTube przyszykował aż trzy nowości dla użytkowników, którzy lubią na platformie słuchać i oglądać podcasty. Jednak są one dostępne tylko do osób korzystających z wersji Premium.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:17
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube dba o miłośników podcastów, ale jest haczyk
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

YouTube zapowiedział trzy nowe funkcje dla użytkowników pakietów Premium. Wszystkie zostały przygotowane z myślą o słuchaniu i oglądaniu podcastów, które stają się coraz popularniejsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube z nowościami

Pierwsza nowość to tryb On-the-go (w ruchu), który skierowany jest do osób, słuchających podcastów w ruchu lub w trakcie robienia innych czynności. Aplikacja przełączy się na wygodny tryb ze statycznym obrazem i dużym kontrolkami, co może być przydatne np. w trakcie biegania lub jazdy samochodem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE V Max LR 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Szary
Smartfon DOOGEE V Max LR 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Szary
0 zł
2149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149.99 zł
Smartfon CUBOT King Kong X 5G 16/512GB 6.58" 120Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong X 5G 16/512GB 6.58" 120Hz Czarny
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Smartfon NOTHING Phone 4a 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon NOTHING Phone 4a 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Advertisement

Druga zmiana to automatyczne dostosowywanie prędkości odtwarzania podcastu. YouTube wykryje momentu, w których rozmówcy mówią np. trochę wolniej lub dyskusja jest mniej dynamiczna i automatycznie przyspieszy materiał. Z kolei w momentach, w których będzie działo się dużo i gęsto, wróci do standardowego odtwarzania ze zwykłą prędkością.

Ostatnia zmiana, na razie niedostępna w Polsce, związana jest z AI. To funkcja Ask Music, która teraz pozwala zapytać sztuczną inteligencję również o rekomendowane podcasty na podstawie naszych zainteresowań lub aktualnego humoru.

Image
telepolis
Google YouTube youtube Music YouTube Premium YouTube Ask Music
Źródła zdjęć: Chayjitti Hongmanee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends