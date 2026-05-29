Sprzęt

Seasonic pokazuje kto jest królem. Ten zasilacz zaoferuje 5200 W

Nawet najwydajniejszy procesor czy karta graficzna nic nie zrobią bez solidnego PSU. Tajwańczycy świetnie zdają sobie z tego sprawę i podnoszą poprzeczkę.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 15:54
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Seasonic pokazuje kto jest królem. Ten zasilacz zaoferuje 5200 W
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Już za kilka dni wystartują targi Computex 2026 w Tajpej. To jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii, które przyciąga firmy, dziennikarzy i entuzjastów z całego świata. Właśnie tam prezentowane są nowości, prototypy i pomysły, które mają trafić na sklepowe półki w następnych miesiącach. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Targi Computex 2026 potrwają od 2 do 5 czerwca

Seasonic szykuje dla nas zatrzęsienie smaczków ze świata zasilaczy. Tym razem producent skupił się nie tylko na rynku konsumenckim, ale też na rozwiązaniach dla serwerów AI, centrów danych i profesjonalnych stacji roboczych. Zobaczymy m.in. serię Prime Enterprise dla zestawów z wieloma kartami graficznymi, technologię zabezpieczeń OptiGuard 2.0 oraz odświeżone rodziny Vertex, Focus i Core.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasilacz ENDORFY Supremo FM6 750W 80 Plus Gold
Zasilacz ENDORFY Supremo FM6 750W 80 Plus Gold
0 zł
439 zł - najniższa cena
Kup teraz 439 zł
Zasilacz MODECOM Volcano Hex 1000W 80 Plus Gold
Zasilacz MODECOM Volcano Hex 1000W 80 Plus Gold
-30 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 469 zł
Zasilacz CORSAIR iCUE Link HX1200i Shift 1200W
Zasilacz CORSAIR iCUE Link HX1200i Shift 1200W
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Najciekawiej zapowiadają się zasilacze CRPS o mocy od 1300 do 5200 W, przy czym topowy wariant otrzymał certyfikat 80 PLUS Ruby, potwierdzający sprawność do 96,5%. Producent podkreśla, że takie konstrukcje mają sprawdzić się w serwerach do trenowania sztucznej inteligencji, obliczeń inferencyjnych oraz innych zastosowań, w których sprzęt pracuje pod dużym obciążeniem przez długi czas.

W przypadku zwykłych stacji roboczych czy najwydajniejszych komputerów gamingowych Prime Enterprise zaoferuje "tylko" do 3200 W oraz certyfikację 80 PLUS Platinum i Titanium. Producent wymienia tutaj m.in. bardzo wysoką stabilność napięć, zwiększoną odporność na zakłócenia EMI/EMC i lepszą reakcję na dynamiczne obciążenia.

Osoby myślące o zakupie mocarnych kart graficznych z pewnością zainteresuje OptiGuard 2.0. Rozwiązanie ma monitorować zasilanie od strony zasilacza aż po złącze karty graficznej. System śledzi natężenie prądu i temperaturę złącza 12V-2x6, a dane oraz ostrzeżenia mogą być przekazywane do dedykowanej aplikacji przez Bluetooth.

Seasonic pokazuje kto jest królem. Ten zasilacz zaoferuje 5200 W

Oprócz tego zasilacze Vertex otrzymają dwa złącza 12V-2x6, a seria Focus obejmie modele od 750 do 1200 W. W ofercie pojawi się też Focus SGX-1300 w formacie SFX-L, przeznaczony do komputerów typu ITX/SFF.

Najatrakcyjniej wyceniona będzie rodzina Core, która zaoferuje od 650 do 1200 W. Jej największymi "wadami" będzie mniej kompaktowa obudowa oraz niższa certyfikacja. Producent pokaże też limitowane serie Rosso i Sakura, które mają się wyróżniać wyglądem i dodatkami.

Fractal Ion 3 Gold 1000 W
Image
telepolis
Tajwan zasilacz PSU Seasonic 12V-2x6 Computex 2026 80 PLUS Ruby
Źródła zdjęć: Seasonic
Źródła tekstu: Seasonic, Uniko’s Hardware, Oprac. własne