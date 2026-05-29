Seasonic pokazuje kto jest królem. Ten zasilacz zaoferuje 5200 W
Nawet najwydajniejszy procesor czy karta graficzna nic nie zrobią bez solidnego PSU. Tajwańczycy świetnie zdają sobie z tego sprawę i podnoszą poprzeczkę.
Już za kilka dni wystartują targi Computex 2026 w Tajpej. To jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii, które przyciąga firmy, dziennikarzy i entuzjastów z całego świata. Właśnie tam prezentowane są nowości, prototypy i pomysły, które mają trafić na sklepowe półki w następnych miesiącach.
Targi Computex 2026 potrwają od 2 do 5 czerwca
Seasonic szykuje dla nas zatrzęsienie smaczków ze świata zasilaczy. Tym razem producent skupił się nie tylko na rynku konsumenckim, ale też na rozwiązaniach dla serwerów AI, centrów danych i profesjonalnych stacji roboczych. Zobaczymy m.in. serię Prime Enterprise dla zestawów z wieloma kartami graficznymi, technologię zabezpieczeń OptiGuard 2.0 oraz odświeżone rodziny Vertex, Focus i Core.
Najciekawiej zapowiadają się zasilacze CRPS o mocy od 1300 do 5200 W, przy czym topowy wariant otrzymał certyfikat 80 PLUS Ruby, potwierdzający sprawność do 96,5%. Producent podkreśla, że takie konstrukcje mają sprawdzić się w serwerach do trenowania sztucznej inteligencji, obliczeń inferencyjnych oraz innych zastosowań, w których sprzęt pracuje pod dużym obciążeniem przez długi czas.
W przypadku zwykłych stacji roboczych czy najwydajniejszych komputerów gamingowych Prime Enterprise zaoferuje "tylko" do 3200 W oraz certyfikację 80 PLUS Platinum i Titanium. Producent wymienia tutaj m.in. bardzo wysoką stabilność napięć, zwiększoną odporność na zakłócenia EMI/EMC i lepszą reakcję na dynamiczne obciążenia.
Osoby myślące o zakupie mocarnych kart graficznych z pewnością zainteresuje OptiGuard 2.0. Rozwiązanie ma monitorować zasilanie od strony zasilacza aż po złącze karty graficznej. System śledzi natężenie prądu i temperaturę złącza 12V-2x6, a dane oraz ostrzeżenia mogą być przekazywane do dedykowanej aplikacji przez Bluetooth.
Oprócz tego zasilacze Vertex otrzymają dwa złącza 12V-2x6, a seria Focus obejmie modele od 750 do 1200 W. W ofercie pojawi się też Focus SGX-1300 w formacie SFX-L, przeznaczony do komputerów typu ITX/SFF.
Najatrakcyjniej wyceniona będzie rodzina Core, która zaoferuje od 650 do 1200 W. Jej największymi "wadami" będzie mniej kompaktowa obudowa oraz niższa certyfikacja. Producent pokaże też limitowane serie Rosso i Sakura, które mają się wyróżniać wyglądem i dodatkami.