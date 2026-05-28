OLED ma problem. Hisense pokazał sprzęt, który może namieszać

Monitory wyposażone w matryce typu TN, VA czy IPS powoli odchodzą do lamusa - to stare technologie z wieloma wadami. Ich miejsce zastępują rozwiązania korzystające z technologii OLED oraz Mini LED. Jednak znany chiński producent postanowił podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i zaoferować coś, czego żadna inna firma nie ma w ofercie.

Materiały HDR powinny prezentować się zjawiskowo

Hisense 32UX to 32-calowy, płaski monitor skierowany do graczy i twórców. Wyposażony został on w panel RGB Mini LED, który oferuje dwa tryby pracy - rozdzielczość 3840 x 2160 px (4K) oraz częstotliwość odświeżania 180 Hz lub 1920 x 1080 px (FHD) przy 330 Hz. Dopełnia to aż 5100 stref wygaszania, bardzo wysoka jasność sięgająca 2000 nitów oraz wyjątkowo dobre odzwierciedlenie kolorów - 100% dla palety BT.2020.

Największą przewagą jest w tym przypadku podświetlenie. Zamiast tradycyjnych białych lub niebieskich diod, dostajemy pełne RGB LED (czerwony, zielony, niebieski). Czyli kolory są w pewnym stopniu tworzone już na poziomie samego podświetlenia, a nie dopiero później przez dodatkowe warstwy. To daje szerszy zakres kolorów, większą objętość barw i lepiej nasycony HDR, szczególnie przy bardzo jasnych scenach.