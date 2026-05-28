Qualcomm chce wywrócić stolik. Znowu zobaczymy tanie laptopy

Zapowiada się na to, ze zarówno producenci procesorów, jak i komputerów wreszcie zauważyli, że ludzi nie stać na sprzęt po obecnych cenach.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:31
Qualcomm szykuje platformę dla laptopów z systemem Windows on ARM. Nowa seria Snapdragon C ma trafić do budżetowych komputerów i zaoferować coś, czego w tym segmencie cenowym nadal zwykle brakuje - lokalne przetwarzanie AI. Mówimy o urządzeniach wycenionych na 300 dolarów i więcej, a więc w naszym kraju pułapie od 1349 złotych.

To nie będzie sprzęt dla graczy, a do internetu i prostej pracy

Dokładne szczegóły techniczne nie zostały jednak zdradzone. Wiemy tylko, że wykorzystana zostanie zmodyfikowana architektura Kryo, wywodzącą się z SoC projektowanych z myślą o smartfonach. Ma to zapewnić niewielki pobór mocy, niskie temperatury i ciche (lub całkowicie pasywne) układy chłodzenia. Wszystko to z długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Użytkownicy dostaną zintegrowane NPU, czyli układ do pracy ze sztuczną inteligencją. Qualcomm zastrzega jednak, że nie będzie on obsługiwać funkcji Microsoft Copilot+, co sugeruje raczej niewielką wydajność i wsparcie dla prostszych funkcji jak rozmywanie tła podczas wideokonferencji czy odszumianie mikrofonu.

Nieco więcej światła rzucił Acer, który zapowiedział model Aspire Go 15. Laptop ma otrzymać 8 GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 512 GB. Nie wiadomo jednak czy będzie to typowa konfiguracja, czy raczej jedna z lepszych wersji. Swoje propozycje szykuje też już HP i Lenovo.

Qualcomm obiecał, że więcej informacji ujawni podczas wystąpienia na targach Computex 2026, które startują w Tajpej w przyszłym tygodniu. Mimo wszystko należy się spodziewać poziomu Chromebooków, czyli rywalizacji z serią Intel N, AMD Mendocino czy MediaTek Kompanio.

Źródła zdjęć: Acer, Qualcomm
Źródła tekstu: Qualcomm, Oprac. własne