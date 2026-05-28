Xiaomi Buds 6 ze złotą membraną. Już są w Polsce

Słuchawki Xiaomi Buds 6 wyróżniają się odświeżoną, lekką konstrukcją. Każda słuchawka waży zaledwie 4,4 g i ma budowę typu semi-in-ear, która naśladuje naturalną krzywiznę ucha, co zmniejsza nacisk i dyskomfort charakterystyczny dla tradycyjnych słuchawek dokanałowych.

Budsy wyposażono w 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z potrójnym magnesem zapewniający mocny bas, połączony z membraną pokrytą 24-karatowym złotem, która zwiększa czułość wysokich tonów o 30%, pozwalając uzyskać ostrzejsze i czystsze wysokie dźwięki.

Wrażenia te są dodatkowo potęgowane przez zestaw cyfrowych ulepszeń, w tym autorskie strojenie przeprowadzone przez zespół Harman Golden Ear Team, które wprowadza tryb Harman Master oraz technologię Harman AudioEFX.

Xiaomi Buds 6 obsługują pakiet Snapdragon Sound, w tym kodeki aptX Lossless oraz aptX Adaptive, umożliwiające przesył bezstratnego audio w jakości 24-bit/48 kHz z przepustowością do 2,1 Mbps. Producent wyposażył również swoje słuchawki w niezależny dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy, który tworzy w pełni immersyjną scenę dźwiękową 360°.

Za czystość połączeń odpowiada system redukcji szumów AI z 3 mikrofonami, połączony z siatkową strukturą akustyczną, który tłumi aż do 95 dB hałasu otoczenia i pozwala zachować klarowność głosu nawet przy prędkości wiatru do 12 m/s. W połączeniu z aktywną redukcją szumów (ANC) oferującą dwa tryby (zrównoważony i głęboki), użytkownicy mogą wybrać poziom wyciszenia najlepiej dopasowany do otoczenia, co zapewnia bardziej immersyjne wrażenia słuchowe w każdym scenariuszu.

Etui ładujące (dostępne w czterech kolorach: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray i Nebula Purple) jest smukłe i poręczne.

Słuchawki Xiaomi Buds 6 łatwo integrują się z systemem Xiaomi HyperOS, co pozwala na łatwe parowanie i płynne przełączanie się między telefonami, tabletami i innymi urządzeniami Xiaomi.

Po raz pierwszy budsy Xiaomi debiutują z kompatybilnością z usługami Apple Find My (dla urządzeń Apple) oraz Google Find Hub (dla urządzeń z systemem Android). Pozwala to użytkownikom lokalizować zgubione urządzenia za pomocą sieci Apple lub Find Hub.