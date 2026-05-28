LG może wycofać się z rynku telewizorów

Według najnowszych danych LG jest czwartym co do wielkości producentem telewizorów na świecie z udziałami na poziomie 11 proc. Wydawałoby się, że koreański producent radzi sobie całkiem nieźle. Pomimo tego pojawiają się informacje, że LG może wycofać się z rynku TV i sprzedać swój biznes jednemu z rywali.

LG wycofa się z rynku telewizorów?

Takie informacje przekazał koreański serwis EBN. LG ma rozważać restrukturyzację swojego telewizyjnego biznesu we współpracy z chińskim konkurentem - Hisense. Jednym z możliwych scenariuszy ma być też całkowita sprzedaż działu TV.

Wysoko postawieni pracownicy LG mieli udać się do Pekinu, aby tam porozmawiać ze swoimi kolegami z Hisense. Żadna ze stron nie potwierdziła, że do takiego spotkania doszło, więc informacje należy traktować z przymrużeniem oka.

Czemu LG miałoby się zdecydować na taki krok? Podobno firmie coraz trudniej jest rywalizować z chińskimi markami jak właśnie Hisense, TCL czy Xiaomi.

Nie byłby to pierwszy raz, gdy LG całkowicie wycofuje się z jakiegoś rynku. W 2021 roku koreańska firma porzuciła walkę na rynku smartfonów. Teraz to samo może się powtórzyć w przypadku telewizorów.

Największymi producentami telewizorów (pod kątem sprzedaży) są aktualnie: