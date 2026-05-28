Xiaomi 17T i 17T Pro już w Polsce. Oto ceny i promocje na start

Dziś odbyła się wielka premiera Xiaomi, a wśród nowości marki przede wszystkim uwagę zwracają dwa smartfony z pogranicza średniej o najwyższej klasy. Xiaomi 17T Pro to model niemal flagowy, ale podstawowy Xiaomi 17T też ma mocne atuty.

Dalsza część tekstu pod wideo

System aparatów Leica

Obydwa nowe telefony wyróżniają się potrójnym systemem aparatów opracowanym we współpracy z firmą Leica. Po raz pierwszy w historii serii T linia Xiaomi 17T wprowadza teleobiektyw Leica z zoomem 5x do obu modeli. Pozwala on na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), począwszy od makrofotografii z odległości 30 cm, a skończywszy na bezstratnym zoomie 10x oraz 120-krotnym AI Ultra Zoom. Oba modele łączą konstrukcję optyczną Leica UltaPure z hybrydową strukturą obiektywu Leica Summilux (1G + 6P).

Seria Xiaomi 17T wprowadza też funkcję Leica Live Moment, pozwalającą uchwycić nie tylko sam obraz, ale także towarzyszące mu ruch i emocje. Jak wyjaśnia Xiaomi, Leica Live Moment rejestruje ruchy i zmieniającą się ekspresję twarzy, dodając większą głębię i kontekst do codziennych scen.

Xiaomi 17T

Podstawowy model Xiaomi 17T ma obudowę o grubości 8,17 mm i waży 200 g. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala, w rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem do 120 Hz, jasnością szczytową 3500 nitów i certyfikacjami ochrony wzroku TÜV Rheinland.

Z szybkość pracy odpowiada układ MediaTek Dimensity 8500-Ultra, wspierany przez 12 GB RAM i pamięć 256 GB lub 512 GB

W sekcji foto w Xiaomi 17T znalazł się potrójny aparat Leica z głównym modułem 50 Mpix (1/1,55 cala), teleobiektywem Leica połączonym z matrycą 50 Mpix i stabilizacją OIS oraz aparatem ultraszerokokątnym 12 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix. Xiaomi 17T pozwala też na nagrywanie wideo 4K HDR10 do 60 kl./s.

Energię dostarcza akumulator 6500 mAh z ładowaniem 67 W HyperCharge i obsługą przewodowego ładowania zwrotnego 22,5 W.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro jest większy i cięższy: ma grubość 8,25 mm i waży 219 g. Xiaomi zastosowało też większy ekran AMOLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem do 144 Hz, jasnością szczytową 3500 nitów i trybem ultraniskiej jasności 1 nita do wygodnego korzystania nocą.

Sercem wersji Pro jest topowy układ MediaTeka – Dimensity 9500 wykonany w 3 nm, wspierany przez 12 GB RAM i pamięć 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Sekcja foto jest tu jeszcze mocniejsza: Xiaomi 17T Pro ma główny aparat Leica 50 Mpix z większym sensorem Light Fusion 950 (1/1,31 cala), a do tego teleobiektyw Leica 50 Mpix z OIS, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix i jednostkę 32 Mpix do selfie. Na tle zwykłego 17T wyróżnia się też wideo, bo potrafi nagrywać 8K w 30 kl./s oraz 4K do 120 kl./s. Xiaomi 17T Pro wprowadza ponadto kinowe nagrywanie 4K przy zachowaniu 60 kl./s z naturalnym efektem bookeh. Z kolei tryb kinowy Live (Live cinematography) oferuje więcej możliwości kreatywnego obrazowania dzięki Ultra-HD Live Moment w jakości 4K, pozwala także uzyskać płynny efekt zoomu za pomocą funkcji Freestyle lub Portrait Live cinematography.

Bardzo dobre wrażenie robi bateria 7000 mAh z ładowaniem 100 W po kablu i 50 W bezprzewodowo, a także obsługą ładowania zwrotnego 22,5 W.

Ceny i oferta premierowa

Xiaomi 17T dostępny jest w trzech kolorach (Deep Violet, Deep Blue, Black) w dwóch wariantach wbudowanej pamięci (12+256 GB oraz 12+512 GB) w cenach rekomendowanych kolejno 2999 zł i 3399 zł.

W ofercie premierowej przy zakupie wariantu 12+512 GB możliwe jest bezpłatne dobranie do zamówienia hulajnogi elektrycznej Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (cena rekomendowana obu urządzeń: 1499 zł).

Xiaomi 17T Pro dostępny jest w trzech kolorach (Violet, Blue, Black) w trzech wariantach wbudowanej pamięci (12+256 GB, 12+512 GB i 12+1 TB), w cenach rekomendowanych kolejno: 3699 zł, 3999 zł i 4499 zł.