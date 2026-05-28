Pancerniak z suwakiem kill switch i termowizją AI. Oto Oukitel WP500 Ultra

Firma Oukitel przygotowuje się do debiutu swojego nowego flagowego pancerniaka – modelu WP500 Ultra, który trafi do oficjalnej sprzedaży 9 czerwca 2026 roku. To sprzęt, w którym znalazło się parę naprawdę ciekawych funkcji, w tym zaawansowany moduł termowizji z AI. Dla użytkowników poszukujących tańszego modelu przygotowano również podstawowy wariant WP500.

Pancerniak z przełącznikiem prywatności

Jedną z najważniejszych funkcji w modelu WP500 Ultra jest zintegrowany, fizyczny przełącznik prywatności (tzw. kill switch) umieszczony na obudowie. W przeciwieństwie do rozwiązań programowych ten mechaniczny suwak pozwala użytkownikowi na natychmiastowe odcięcie zasilania kamer oraz mikrofonu na poziomie sprzętowym. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nieautoryzowanego podglądu lub podsłuchu przez złośliwe oprogramowanie, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych w wymagających środowiskach pracy.

Smartfon został również wyposażony w profesjonalny moduł termowizyjny wspierany przez sztuczną inteligencję, przeznaczony do pracy w warunkach ograniczonej widoczności, akcji ratowniczych czy inspekcji technicznych. Sensor termiczny oferuje natywną rozdzielczość 640 x 512 pikseli, która w trybie RGB może być skalowana przez algorytmy AI do formatu 1440 x 1080 pikseli.

Układ obsługuje zakres pomiaru temperatur od -20°C do 550°C, cechuje się dokładnością pomiarową na poziomie ±2°C lub ±2%. Przetwarzanie obrazu wspierają algorytmy Smart ClearTherm oraz SceneSync Fusion AI. W pracy modułu pomaga również dodatkowy aparat 8 Mpix wspomagający łączenie obrazu termicznego z tradycyjnym. Modułu termowizji zabrakło za to w modelu Oukitel WP500.

W obydwu wariatach serii Oukitel WP500 znajdziemy główny aparat 108 Mpix (Samsung S5KHM6, przysłona f/1.68), do tego aparat noktowizyjny o rozdzielczości 8 Mpix (sensor S5K4H8) z doświetleniem podczerwienią. Z przodu znalazł się aparat do selfie Sony IMX616 o rozdzielczości 32 Mpix.

Solidny średniak o dużej wytrzymałości

Moc do pracy Oukitela WP500 Ultra dostarcza układ MediaTek Dimensity 8300 wykonany w litografii 4 nm i wyposażony w modem 5G. Pomaga mu 12 GB pomięci RAM LPDDR5. Jak podaje producent, takie połączenie pozwoliło urządzeniu osiągnąć wynik w benchmarku AnTuTu 10 ponad 1,5 mln punktów. Do tego użytkownik otrzymuje pamięć masową UFS 4.0 o pojemności 1 TB, którą można rozbudować za pomocą karty pamięci TF o kolejne 2 TB.

WP500 Ultra otrzymał wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1080 × 2460. Ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 550 nitów. Panel przedni chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Energię dostarcza polimerowy akumulator o pojemności 10 000 mAh. Ładowanie odbywa się z mocą 45 W. Telefon wspiera również funkcję zwrotnego ładowania przewodowego OTG, działając jako zewnętrzny powerbank dla innych urządzeń.

Na plecach nowego pancerniaka wbudowano mocną lampę kempingową, smartfon ma też solidny głośnik o maksymalnej głośności sięgającej 95 dB. Obudowa jest oczywiście w pełni pancerna (IP68/IP69K i MIL-STD-810H), wytrzyma m.in. upadki na beton z wysokości 1,5 m.

Oukitel WP500 Ultra debiutuje z zainstalowanym systemem Android 16.0.