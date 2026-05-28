Xiaomi Watch S5 46mm już w Polsce. Stal, ceramika i potężna bateria

Xiaomi pokazało dziś najnowsze smartfony z serii Xiaomi 17T, które od razu wchodzą do sprzedaży w Polsce, ale na nasz rynek wprowadza też elektronikę noszoną. Na szczególną uwagę zasługuje zegarek Xiaomi Watch S5 46mm, znany już od jakiegoś czasu z Chin.

Xiaomi Watch S5 46mm – większy, lepiej wyposażony

Zegarek Xiaomi Watch S5 46mm ma okrągłą kopertę ze stali nierdzewnej, o średnicy 46 mm i grubości 10,99 mm. Opcjonalne nakładki wykonane również ze stali nierdzewnej, ceramiki i kutego węgla pozwalają na personalizację smartwatcha. Do tego producent oferuje duży wybór dostępnych do zakupu pasków, w tym z prawdziwej skóry, co pozwala dopasować zegarek do strojów sportowych czy kreacji biznesowych.

Ekran został ulepszony względem poprzedniej generacji – tym razem jest to wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,48 cala i rozdzielczości 480 x 480 (323 PPI), który oferuje wysoką jasność szczytową sięgającą 2500 nitów.

Za monitorowanie organizmu odpowiada ulepszony układ modułów optycznych 4 LED + 4 PD, który według producenta zapewnia 98,4-procentową dokładność pomiaru tętna. Usprawniony algorytm zwiększył skuteczność detekcji faz snu o 11%, wprowadza też śledzenie zmienności tętna (HRV) oraz nowy system raportowania tygodniowego i miesięcznego, co pozwala lepiej zrozumieć nawyki dotyczące higieny snu.

Łączność zapewnia Bluetooth 5.4, jest też moduł NFC, w dostępnej u nas wersji zabrakło jednak eSIM, który jest oferowany w Chinach. Za lokalizację odpowiada dwuzakresowy, pięciosystemowy układ GNSS.

Xiaomi Watch S5 46mm oferuje ponad 150 trybów sportowych. Nowa funkcja, Tryb pasji (Passion Mode), stworzona z myślą o fanach dyscyplin sportowych czy koncertów, wykrywa gesty wykonywane w trakcie kibicowania lub śledzenia wydarzeń muzycznych i przekształca je w mierzalne dane, takie jak tętno, spalone kalorie czy liczbę wydanych okrzyków.

Nie zabrakło takich funkcji jak zdalne wyzwalanie migawki aparatu, lokalizowanie telefonu, sterowanie słuchawkami oraz automatyczna synchronizacja danych sportowych i zdrowotnych. Urządzenie wspiera również integrację z Xiaomi Home, umożliwiając lepszą łączność między urządzeniami.

Xiaomi Watch S5 46mm zasilany jest baterią Xiaomi Surge o pojemności 815 mAh, która zapewnia do 21 dni pracy przy lekkim użytkowaniu. Przy standardowym, codziennym użytkowaniu z włączonym trybem Always-On Display (AOD) energia wystarczy na 9 dni.

Dostępność i ceny

Smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm dostępny jest w cenie rekomendowanej 749 zł w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Black) i srebrnym (Silver). Do sprzedaży trafiła również wersja ceramiczna w dwóch kolorach (Ceramic Blue & Jungle Green) w cenie rekomendowanej 849 zł.

Jest też Xiaomi Smart Band 10 Pro

Do Polski wchodzi także opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 Pro (znana także jako Xiaomi Band 10 Pro).

Dostępna jest w dwóch wariantach: bazowej (warianty kolorystyczne: Black, Silver i Pink, cena rekomendowana: 329 zł) oraz NFC (warianty kolorystyczne: Pearl White, Black i Silver, cena rekomendowana: 399 zł).