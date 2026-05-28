W Action za 12,99 zł. Sposób na brak rąk, kieszeni i prądu
Action wrzucił do oferty elegancką nowość dla sprytnych Polaków. Z jednej strony odpowiada ona na trendy modowe, z drugiej zaś to niezbędna dla elektroniki sprawa. Muszę przyznać, że są pomysłowi.
Fresh ’n Rebel zaskakuje — ten sprzęt 2 w 1 z Action przyda się każdemu
Noszenie telefonu na szyi czy jak torebka na ramieniu to trend ostatnich lat, wzmocniony dodatkowo minionej jesieni przez firmę Apple, która wprowadziła do sprzedaży lekkie telefony iPhone Air. Styliści zaczęli się ścigać na kreatywne wykorzystanie tej mody, tymczasem Action poszedł dodatkowo w pragmatyzm.
Bo co jeśli Wam powiem, że w tym eleganckim pasku zaszyty został dodatkowo przewód USB-C do USB-C? dokładnie tak, nie musisz myśleć o dodatkowej rzeczy w kieszeni czy torebce, przewód, by szybko się gdzieś podładować, masz zawsze przy sobie i to w wersji obsługującej aż 100 W i nawet transmisję danych do 480 Mb/s.
Do wyboru mamy pasko-kabelki w kolorach: czarny, niebieski, szary, różowy i fioletowy, a ich cena to zaledwie 12,99 zł — można sobie spokojnie kupić kilka, by pasowały do różnych kreacji. W sam raz na nadchodzące festiwale i koncerty, na których mniej znaczy więcej, a nasze outfity nie zawsze mają duże kieszenie, bądź też zwyczajnie nie mamy zamiaru ich wypychać.
Dla niewtajemniczonych, tego typu paski montuje się przez port USB w etui telefonu. Gdy następnie włożymy telefon do etui, blokuje on całą instalację. Nosiłam już swojego Samsunga z użyciem takiego paska i jest to w pełni bezpieczne rozwiązanie. Natomiast w wariancie z Action niepokoi mnie tylko jedna rzecz — lepiej mieć szkło ochronne na ekranie, by nie porysować go przypadkiem tymi metalowymi elementami.