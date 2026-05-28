Steam Deck znów dostępny. Jednak ceny oszalały

Mniejsi producenci sprzętu, a do takich zalicza się Valve, najmocniej odczuli kryzys na rynku DRAM i NAND. I trudno się temu dziwić: na rynku mamy poważne niedobory, więc staramy się zaspokoić potrzeby kluczowych klientów, a nie tych mniej istotnych. Valve i tak koniec końców odebrało dostawę komponentów, chociaż w cenach naprawdę mocno zawyżonych. Na co wskazują nowe ceny Steam Decka.

Steam Deck wrócił, ale jego cena to żart

Model z 512 GB przed zniknięciem kosztował 2599 zł. Dziś Valve życzy sobie za niego 3279 zł. Mówimy tu więc o wzroście ceny aż o 680 zł. W przypadku modelu 1 TB mieliśmy do zapłacenia 3099 zł. Dziś jest to już kwestia 3897 zł. Mamy więc wzrost ceny o 780 zł.

Jest to dużo. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że na pokładzie mamy dość leciwe APU AMD oparte na 4 rdzeniach ZEN 2 i oferujące 8 wątków, czy 16 GB RAM DDR5 do podziału ze zintegrowaną grafiką. Oczywiście mamy tu dwa olbrzymie plusy jak ekran 7,4-calowy OLED, chociaż tylko 1280 × 800 pikseli i 90 Hz, oraz Steam OS.

Jednak za 2699 zł można obecnie kupić Lenovo Legion Go S w wersji fioletowej, który również ma Steam OS na pokładzie. Dodatkowo znajdziemy tu ośmiordzeniowy układ AMD Ryzen Z1 Extreme na rdzeniach Zen 4, 16 GB RAM DDR5, czyli tyle, co w Steam Decku i 512 GB miejsca na dysku. Ekran to natomiast panel LCD, ale 8-calowy, z rozdzielczością 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniem 120 Hz, co pozwala na wygodne granie w 40 FPS. A to za 2699 zł.