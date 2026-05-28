W Biedronce za 39,99 zł. Do wyboru masz aż dwa

Od dzisiaj (28 maja) w Biedronce ruszyła promocja na użyteczne akcesoria dla kierowców. Szczególną uwagę zwracają dwa urządzenia, każde w cenie 39,99 zł. Wydając niecałe 80 zł, możesz kupić oba.

Dalsza część tekstu pod wideo

Biedronka promocja dla kierowców

Tym razem w Biedronce możecie kupić kilka sprzętów dla kierowców. Kilka dni temu pisałem ostacji multimedialnej z Android Auto i Apple CarPlay w cenie 179 zł. Promocja na nią również ruszyła od dzisiaj (28 maja). Oprócz tego w sklepach sieci z owadem w logo dostępne będą też - transmiter FM oraz alkomat.

Alkomat półprzewodnikowy oferuje pomiar w zakresie od 0 do 200 mg/100 ml. Wyposażony jest w baterię o pojemności 300 mAh, która ma gwarantować do 100 pomiarów na jednym ładowaniu. W zestawie z nim znajduje się przewód ładujący.

Z kolei transmiter FM z telefonem łączy się bezprzewodowo, za pomocą Bluetooth 5.1. Wyposażony jest w dwa złącza USB: jedno USB-C (PD 30 W) i jedno USB-A. Do tego ma pokrętło regulacji głośności, niewielki wyświetlacz, przycisk do odbierania rozmów, a także przyciski do przełączania utworów. Transmiter może działać w częstotliwościach FM od 87,5 do 108 MHz.