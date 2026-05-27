Pamięci RAM przyśpieszą. Wszystko dzięki CKD nowej generacji

Rambus zapowiedział układy CKD 2. generacji, które pozwolą pamięciom RAM DDR5 na osiągnięcie 9600 MT/s. Nie chodzi tu o gotowe moduły dla klientów końcowych, ale o komplet rozwiązań, z których będą mogli korzystać producenci jak Kingston, G.SKILL, ADATA i inni. Trafią one zarówno do komputerów stacjonarnych, laptopów, jak i stacji roboczych.

Do tej pory topowe prędkości to było 8000-8400 MT/s

Nowy chip obsługuje moduły CUDIMM, CQDIMM oraz CSODIMM, a całość stworzona została z myślą o nadciągających procesorach. Mowa o serii Intel Nova Lake oraz nienazwanej jeszcze rodzinie AMD Ryzen na bazie architektury Zen6. Amerykanie nie ukrywają jednak, że głównym odbiorcą mają być PC wykorzystywane do pracy ze sztuczna inteligencją.

Przygotowano również PMIC5120, czyli układ zarządzania energią, który dostosowuje napięcia do potrzeb kości i pozostałych elementów modułu oraz SPD Hub, odpowiadający za komunikację dotyczącą identyfikacji modułu, konfiguracji oraz telemetrii. Rambus chce więc dostarczyć producentom kompletną podstawę do budowy szybkich modułów DDR5, bez konieczności samodzielnego składania całego ekosystemu.