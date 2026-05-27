Sprzęt

Pamięci RAM przyśpieszą. Wszystko dzięki CKD nowej generacji

Mamy dobre wieści dla entuzjastów PC oraz osób wykorzystujących komputer do pracy z AI. Już niedługo na rynku pojawia się jeszcze wydajniejsze moduły.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:52
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pamięci RAM przyśpieszą. Wszystko dzięki CKD nowej generacji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Rambus zapowiedział układy CKD 2. generacji, które pozwolą pamięciom RAM DDR5 na osiągnięcie 9600 MT/s. Nie chodzi tu o gotowe moduły dla klientów końcowych, ale o komplet rozwiązań, z których będą mogli korzystać producenci jak Kingston, G.SKILL, ADATA i inni. Trafią one zarówno do komputerów stacjonarnych, laptopów, jak i stacji roboczych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory topowe prędkości to było 8000-8400 MT/s

Nowy chip obsługuje moduły CUDIMM, CQDIMM oraz CSODIMM, a całość stworzona została z myślą o nadciągających procesorach. Mowa o serii Intel Nova Lake oraz nienazwanej jeszcze rodzinie AMD Ryzen na bazie architektury Zen6. Amerykanie nie ukrywają jednak, że głównym odbiorcą mają być PC wykorzystywane do pracy ze sztuczna inteligencją.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR4 2400MT/s CL17
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR4 2400MT/s CL17
-54 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 95 zł
Pamięć RAM LEXAR Ares Gaming 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL32
Pamięć RAM LEXAR Ares Gaming 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL32
0 zł
1749 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3200MT/s CL16
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3200MT/s CL16
0 zł
609 zł - najniższa cena
Kup teraz 609 zł
Advertisement

Przygotowano również PMIC5120, czyli układ zarządzania energią, który dostosowuje napięcia do potrzeb kości i pozostałych elementów modułu oraz SPD Hub, odpowiadający za komunikację dotyczącą identyfikacji modułu, konfiguracji oraz telemetrii. Rambus chce więc dostarczyć producentom kompletną podstawę do budowy szybkich modułów DDR5, bez konieczności samodzielnego składania całego ekosystemu.

Pamięci RAM przyśpieszą. Wszystko dzięki CKD nowej generacji

Niestety, biorąc pod uwagę obecne ceny na rynku RAM i SSD, raczej mało kto będzie mógł sobie na to pozwolić w domowych warunkach. Bo oprócz drogich modułów potrzeba też płyty głównej z wyższej półki i nowego CPU. Wystarczy powiedzieć, że rozwiązania CUDIMM 1. generacji nadal nie stały się popularne, a od ich premiery minął ponad rok.

PATRIOT Viper Venom DDR5 64 GB 6400 MHz CL 32
Image
telepolis
amd Intel RAM DDR5 CUDIMM Rambus CKD
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Rambus
Źródła tekstu: Rambus, Oprac. własne