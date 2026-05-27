Motorola RAZR Fold ma to, czego brakuje składanym Samsungom (test)
Motorola kilka lat temu przywróciła na rynek swoje legendarne smartfony RAZR w formie urządzeń z klapką ze zginanym ekranem. Teraz do tego grona dołączył „składak” w formie książki, czyli RAZR Fold.
Motorola RAZR Fold to zupełnie nowe urządzenie w portfolio tej marki, które stanowi bezpośrednią konkurencję między innymi dla urządzeń Samsunga z rodziny Galaxy Z Fold. Gdy testowany model porównamy z Galaxy Z Fold7, okaże się, że jest tu sporo podobieństw, ale jednocześnie są rzeczy, które Motorola zrobiła lepiej.
Jakie to rzeczy? I jak RAZR Fold sprawdza się na co dzień? Tego, między innymi, dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
Motorola RAZR Fold w kolorze czarnym (PANTONE Blackened Blue) przyjechała do mnie w kartonowym pudełku z zestawem akcesoriów. Wśród nich znalazł się kabel USB-C, metalowa igła do wysuwania tacki na jedną kartę nanoSIM (dual SIM jest tu tylko z pomocą eSIM), a także rysik Moto Pen Ultra i ładowarkę do niego, spełniającą też rolę etui na ten dodatek.
Zgrabna, ale garbata
Samsung Galaxy Z Fold7 zachwycił wiele osób, w tym mnie, swoją odchudzoną sylwetką o grubości zaledwie 4,2 mm (po rozłożeniu). Motorola w takim trybie jest tylko o 0,5 mm grubsza, a dodatkowo – dzięki mocniej zaokrąglonym krawędziom – łatwiej jest ją otworzyć.
Jest też druga strona medalu: Motorola RAZR Fold ma z tyłu ogromny garb w postaci kwadratowej wyspy fotograficznej z trzema obiektywami oraz lampą doświetlającą LED. Rozwiązanie Samsunga jest zgrabniejsze i mniej odstające. Złożona Motorola może za to stabilnie leżeć na tym module, bez chybotania się na boki.
W komplecie dostajemy również miłe dla oka i przyjemne w dotyku wykończenie tylnego panelu, które dodatkowo nie zbiera odcisków palców. Szkoda, że nie można tego samego powiedzieć o lekko wypukłym szkle chroniącym zewnętrzny ekran.
Motorola RAZR Fold może się podobać. To eleganckie urządzenie, które sprawdzi się zarówno w rękach poważnego biznesmena, jak i każdego miłośnika nowinek technologicznych. Jeśli chodzi o miejsce zagięcia wewnętrznego panelu, jest ono równie mocno widoczne, jak w produkcie Samsunga. Na szczęcie, przy normalnym korzystaniu ze smartfonu nie rzuca się to w oczy.
Odblokowanie na jeden dotyk lub spojrzenie
Motorola zastosowała w swoim „składaku” boczny czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania. W porównaniu z rozwiązaniem Samsunga, to ten element wyposażenia jest o ponad 2 cm wyżej (podobnie jak przyciski sterowania głośnością), przez co jest mniej wygodny w użyciu. Za to działa błyskawicznie, prawidłowo rozpoznając przyłożony palec. Równie sprawnie działa funkcja rozpoznawania twarzy, która działa z wykorzystaniem obu aparatów do selfie.
Doskonała jakość i czytelność obrazu
W zupełnie nowym dla siebie produkcie, Motorola zastosowała dwa wyświetlacze LTPO P-OLED o przekątnej 8,09 cala oraz 6,6 cala. Oba panele zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu ze świetnymi kolorami oraz doskonałym kontrastem, a także odświeżaniem na poziomie 120 Hz (ekran wewnętrzny) i 165 Hz (ekran zewnętrzny).
|
Wyświetlacz wewnętrzny
|
Kolory
|
Temperatura
|
Pokrycie
|
Objętość
|
Średnie ∆E
|
Naturalne
|
6632 K
|
99,7% sRGB
|
108,2% sRGB
|
0,12 (0,81)
|
Promienne
|
6677 K
|
99,2% sRGB
|
147,4% sRGB
|
0,12 (0,48)
|
Żywe
|
7297 K
|
100% sRGB
|
192,1% sRGB
|
0,17 (0,94)
|
Wyświetlacz zewnętrzny
|
Kolory
|
Temperatura
|
Pokrycie
|
Objętość
|
Średnie ∆E
|
Naturalne
|
6672 K
|
99,2% sRGB
|
109,9% sRGB
|
0,11 (0,94)
|
Promienne
|
6685 K
|
98,6% sRGB
|
146,6% sRGB
|
0,14 (0,73)
|
Żywe
|
7407 K
|
99,5% sRGB
|
165,2% sRGB
|
0,27 (1,05)
Motorola podaje, że szczytowa jasność paneli sięga 6200 nitów (wewnętrzny) i 6000 nitów (zewnętrzny). Takie wartości dotyczą jednak małych fragmentów obrazu. Przy całym ekranie świecącym na biało udało mi się zmierzyć trochę mniej, ale wciąż sporo (patrz tabela poniżej).
|
Ekran
|
Ustawienia ręczne
|
Ustawienia automatyczne
|
Wewnętrzny
|
521 nitów
|
1531 nitów
|
Zewnętrzny
|
507 nitów
|
1592 nitów
Ekrany w RAZR Fold zapewniają też coś, czego mi brakuje w Galaxy Z Fold7 – możliwość obsługi rysikiem, który stanowi część zestawu. Dotyczy to obu paneli, a nie tak jak np. w Galaxy Z Fold6, gdzie rysik S Pen współpracował tylko z wewnętrznym ekranem.
Mocne głośniki stereo z Dolby Atmos
Motorola RAZR Fold została wyposażona w głośniki stereo, grające w górę i w dół lub na boki, przy poziomym ustawieniu telefonu. Głośnik słuchawki ma też szczelinę wylotową skierowaną do przodu. Zestaw ten bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem muzyki czy innych dźwięków w zasadzie w każdym zakresie obsługiwanych częstotliwości, od tonów niskich po bardzo wysokie.
Głośniki w testowanym smartfonie zapewniają także spory poziom głośności. Maksimum zmierzone 60 cm od nich podczas słuchania muzyki ze Spotify wyniosło 84,4 dB. Smartfon nadaje się więc nawet do rozkręcenia małej domówki. Do słuchania muzyki jednak lepiej sięgnąć po w miarę dobre słuchawki, które zapewnią jeszcze lepszy dźwięk oraz głębsze basy, których tu brakuje.
Android 16 i sztuczna inteligencja
Jak przystało na smartfon Motoroli, RAZR Fold pracuje pod kontrolą niemal czystego Androida 16, do którego producent dodał kilka swoich dodatków. Dzięki temu interfejs systemowy pozbawiony jest zbędnych „wodotrysków”, zachowując schludny wygląd oraz wysoką funkcjonalność. Interfejs systemowy możemy w znacznym zakresie dostosować do własnych preferencji.
Smartfon bazuje przede wszystkim na aplikacjach firmy Google, uzupełniając ten zestaw o dodatkowe narzędzia Motoroli. Służą one między innymi do personalizacji i zabezpieczenia smartfonu. Nie zabrakło tu oczywiście różnego rodzaju funkcji napędzanych sztuczną inteligencją, które mają pomóc użytkownikom w codziennych czynnościach. Ciekawym dodatkiem jest Moto Unplagged, który ma pomóc zachować równowagę i pozwolić odpocząć od smartfonu.
Interfejs systemowy w testowanym smartfonie jest oczywiście dostosowany do jego dużego, zginanego ekranu. Łatwo możemy na nim korzystać z dwóch aplikacji umieszczonych obok lub sięgnąć po tryb laptopa. W tym przypadku dolna połowa ekranu będzie zawierać elementy sterujące, dostosowane do uruchomionej aplikacji. Może to być na przykład klawiatura czy „gładzik” do poruszania kursorem na górnej połówce wyświetlacza. Mogą tam się pokazać również dodatkowe materiały, na przykład w YouTube.
Sprawna łączność i szybki Internet
Motorola RAZR Fold oferuje komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej. Podczas testów mogłem bezproblemowo korzystać z szybkiego połączenia z Internetem za pomocą 5G lub Wi-Fi 7, z całkiem sprawnym łapaniem zasięgu odpowiedniej sieci. Nie zabrakło tu również technologii Bluetooth 6 do sprawnego łączenia smartfonu z innymi urządzeniami czy modułu NFC, który wykorzystuję na co dzień do zbliżeniowego płacenia w sklepach, ale również do otwierania drzwi czy bram w domu. A dzięki odbiornikowi GPS i cyfrowemu kompasowi nie ma ryzyka, że zgubimy się w nieznanej okolicy.
Smartfon oczywiście obsługuje Wi-Fi Calling oraz VoLTE (testowałem z kartą SIM sieci Orange), co przekłada się na wysoką jakość połączeń głosowych. Nawet w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowych jest ograniczony, jeśli tylko jest Wi-Fi i w miarę szybki Internet. Motorola RAZR Fold ma pojedynczy slot na kartę nanoSIM oraz eSIM.
Potężne zaplecze fotograficzne
Motorola RAZR Fold ma komplet pięciu aparatów fotograficznych, w tym trzy tylne o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Wszystkie one oferują autofocus, natomiast aparaty główny i teleobiektyw również optyczną stabilizację obrazu. Do tego trzeba doliczyć aparaty do selfie, zintegrowane z wyświetlaczami – 20 Mpix wewnątrz oraz 32 Mpix na zewnątrz.
Do zarządzania tym wszystkim oraz robienia zdjęć i nagrywania filmów służy rozbudowana aplikacja Aparat, wyposażona w mnóstwo mniej lub bardziej przydatnych opcji. Po przyzwyczajeniu się, narzędzie to okazuje się łatwe w obsłudze i bardzo funkcjonalne.
Bardzo użytecznym dodatkiem jest możliwość łatwego zrobienia autoportretu za pomocą głównego aparatu. Wystarczy otworzyć telefon i wybrać odpowiednią opcję w aplikacji fotograficznej.
Zdjęcia z najwyższej półki
Bardzo dobry zestaw fotograficzny przekłada się na wysoką jakość zdjęć i filmów w zasadzie w każdych warunkach (oprócz filmów nocnych) i z każdego aparatu. Pomaga w tym również sztuczna inteligencja, która tu i ówdzie poprawia efekty pracy sprzętu. Przykładowe zdjęcia i filmy poniżej.
Zdjęcia dzienne:
Zdjęcia nocne:
Zdjęcia makro:
Zdjęcia z zoomem 100x:
Zdjęcia selfie (przednie aparaty):
Filmy:
Wydajność z górnej półki, ale nie najwyższej
We wnętrzu składanej Motoroli pracuje Snapdragon 8 Gen 5, czyli słabszy brat topowego układu Qualcomma. Wydajność tego SoC-a jest porównywalna z nieco starszym Snapdragonem 8 Elite, co w połączeniu z 16 GB RAM-u (+ do 16 GB pamięci wirtualnej) daje wystarczającą moc do wszystkich typowych zastosowań. Wszystko tu działa płynnie i się nie zacina.
|Wydajność
ogólna
|Antutu 11
|Geekbench 6
|AI
4Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|Motorola RAZR Fold
|2993297
|2639
|9581
|17877
|Apple iPhone 17e
|2161888
|3572
|8881
|-
|Honor Magic8 Pro
|3932502
|3696
|11175
|22384
|Motorola RAZR 60 Ultra
|-
|2801
|6617
|11081
|Motorola Signature
|2866780
|2921
|8789
|17774
|OnePlus 15
|3686102
|3682
|11002
|20438
|OnePlus 15R
|2972993
|2838
|8073
|13940
|Oppo Find X9
|3619954
|3295
|9601
|8763
|Realme GT 8 Pro
|4030445
|3757
|11377
|21149
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|3214533
|3150
|10088
|10969
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|4032250
|3788
|11729
|23144
|Samsung Galaxy Z Fold7
|-
|2442
|8752
|11656
|Sony Xperia 1 VII
|-
|3048
|9309
|12692
|Vivo X300 Pro
|3499124
|3468
|10230
|21296
|Vivo X300 Ultra
|4106842
|3701
|10996
|23399
|Wydajność w grach
|3D Mark
|Maksymalna
temperatura
obudowy [°C]
|Wild Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Motorola RAZR Fold
|5417
|77,20%
|51,5
|Apple iPhone 17e
|4262
|67,60%
|46,5
|Honor Magic8 Pro
|8084
|51,20%
|48,9
|Motorola RAZR 60 Ultra
|5457
|69,50%
|59,2
|Motorola Signature
|5634
|66,10%
|45
|OnePlus 15
|6894
|70,90%
|45
|OnePlus 15R
|4978
|72,70%
|45
|Oppo Find X9
|7006
|43,70%
|48,6
|Realme GT 8 Pro
|7898
|33,00%
|51,6
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|7230
|48,90%
|45,7
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|8261
|48,30%
|46,7
|Samsung Galaxy Z Fold7
|5009
|52,60%
|43
|Sony Xperia 1 VII
|6603
|65,80%
|51,3
|Vivo X300 Pro
|7195
|45,20%
|47,2
|Vivo X300 Ultra
|7704
|60,00%
|49,7
Przy dużym obciążeniu RAZR Fold może przypominać mały grzejnik. Podczas testów obudowa rozgrzała się w najcieplejszym miejscu aż do 51,5°C. Dalszy wzrost temperatury został ograniczony przez throttling i spadek wydajności prawie o 1/4. To niewiele w porównaniu z najwydajniejszymi flagowcami.
Motorola RAZR Fold trafiła do Polski wyposażona w 512 GB pamięci masowej. To ilość, która powinna wystarczyć większości użytkowników.
Bateria na długie godziny pracy
Kolejna wyższość Motoroli nad Samsungiem to zasilanie. W smukłej obudowie Motoroli znalazło się dość miejsca dla akumulatora o pojemności 6000 mAh, wykonanego w technologii krzemowo-węglowej. Wystarcza to nawet na dwa dni normalnego korzystania z urządzenia.
W naszym teście wideo energii wystarczyło na ponad 18 godzin oglądania filmów na ekranie wewnętrznym oraz 19,5 godziny na ekranie okładki. Chciałbym takich osiągów w swoim Galaxy Z Fold7.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas
pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|Motorola RAZR Fold
|6000
|8,09"
|2232 x 2484
|120
|1099
|6,6"
|1080 x 2520
|165
|1170
|Apple iPhone 17e
|4005
|6,1"
|1170 x 2532
|60
|825
|Motorola RAZR 60 Ultra
|4700
|7"
|1224 x 2992
|120
|1 093
|Motorola Signature
|5200
|6,8"
|1264 x 2780
|120
|1049
|OnePlus 15
|7300
|6,78"
|1272 x 2772
|165
|1462
|OnePlus 15R
|7400
|6,83"
|1272 x 2800
|165
|1474
|Oppo Find X9
|7025
|6,59"
|1080 x 2374
|120
|1334
|Realme GT 8 Pro
|7000
|6,79"
|1080 x 2352
|120
|1412
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000
|6,9"
|1080 x 2340
|120
|1113
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|5000
|6,9"
|1080 x 2340
|120
|1137
|Samsung Galaxy Z Fold7
|4400
|8,0"
|1968 x 2184
|120
|872
|Sony Xperia 1 VII
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|1277
|Vivo X300 Pro
|5440
|6.78"
|1260 x 2800
|120
|976
|Vivo X300 Ultra
|6600
|6,82"
|1260 x 2772
|144
|1230
Motorola RAZR Fold obsługuje szybkie ładowanie przewodowe oraz bezprzewodowe, o mocy odpowiednio 80 W i 50 W. To kolejny pstryczek w nos Samsunga. Trzeba jednak dokupić odpowiednią ładowarkę. Gdy użyłem posiadanego zasilacza o mocy maksymalnej 140 W, czas ładowania od 0 do 100% wyniósł 45 minut. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne.
Nowy konkurent w segmencie składaków
Składany smartfon Motoroli to bardzo udane wejście na rynek urządzeń w formacie książki, stanowiące bardzo silną konkurencję dla dotychczasowych liderów tego segmentu. Sprzęt przyciąga wzrok eleganckim, przemyślanym wzornictwem i solidnym wykończeniem, które świetnie łączy biznesowy sznyt z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Mimo wyraźnie zarysowanego modułu fotograficznego na pleckach, konstrukcja pozostaje wygodna w codziennym użytkowaniu i zyskuje na stabilności po odłożeniu na blat.
Urządzenie zachwyca jakością obrazu na obu wyświetlaczach, gwarantując nienaganną płynność, świetne odwzorowanie kolorów i doskonałą czytelność w każdych warunkach. Ogromną przewagą nad wieloma rywalami jest pełne wsparcie dla rysika na obu ekranach, co znacząco podnosi komfort pracy i wielozadaniowość. Wszystko to działa pod kontrolą przejrzystego, lekkiego oprogramowania, które wzbogacono o użyteczne i nienarzucające się funkcje oparte na sztucznej inteligencji.
Pod względem ogólnego działania i możliwości fotograficznych sprzęt radzi sobie znakomicie, oferując płynność niezbędną do intensywnej pracy oraz wszechstronny zestaw aparatów sprawdzających się w różnych warunkach. Prawdziwym asem w rękawie Motoroli jest jednak kwestia zasilania. Pojemny akumulator zapewnia świetny czas pracy z dala od gniazdka, a wsparcie dla błyskawicznego ładowania – zarówno po kablu, jak i bezprzewodowo – deklasuje niektórych konkurentów.
Motorola RAZR Fold to wszechstronny, dopracowany sprzęt, który z powodzeniem eliminuje sporo bolączek typowych dla „składaków” i oferuje doświadczenie z absolutnie najwyższej półki. Za te innowacje i flagowe parametry trzeba jednak odpowiednio zapłacić, ponieważ regularna cena smartfonu wynosi aż 9999 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że w ramach specjalnej promocji na start nowi nabywcy mogli liczyć na 1500 zł zwrotu.
-
Atrakcyjny wygląd,
-
Wysoka jakość wykonania,
-
Wysoka odporność na wodę (IP49),
-
Łatwe otwieranie obudowy,
-
Stabilność po odłożeniu na płaską powierzchnię,
-
Błyskawiczne działanie biometrii,
-
Bardzo wysoka jakość obu ekranów,
-
Wsparcie dla rysika obu wyświetlaczach,
-
Dobre głośniki stereo,
-
Czysty i funkcjonalny interfejs systemu,
-
Nowoczesne zaplecze komunikacyjne,
-
Bardzo dobra jakość zdjęć i filmów,
-
Bardzo wysoka wydajność,
-
Pojemna i wydajna bateria,
-
Szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe.
-
Wielka i mocno odstająca wyspa aparatów,
-
Widoczne miejsce zagięcia głównego ekranu,
-
Zbyt wysoko umieszczony czytnik linii papilarnych i przyciski sterowania głośnością,
-
Mocne nagrzewanie się obudowy pod obciążeniem,
-
Słaba jakość filmów w nocy.
-
Bardzo wysoka cena.