Wiedźmin 3 powraca. CD Projekt RED zapowiada Pieśni Przeszłości

CD Projekt RED poinformował oficjalnie, że rozszerzenie do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, zatytułowane „Pieśni przeszłości” zadebiutuje w 2027 roku i pozwoli graczom ponownie wyruszyć na wiedźmiński szlak jako Geralt z Rivii. Projekt powstaje we współpracy ze studiem Fool’s Theory, w którym pracują weterani odpowiedzialni za podstawową wersję gry.

Nowa przygoda ominie sprzęt starszej generacji i trafi wyłącznie na komputery PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Więcej szczegółów dotyczących samej fabuły poznamy dopiero późnym latem tego roku. Zapowiedź dodatku wiąże się jednak z dużymi zmianami silnika gry, na które gracze pecetowi muszą przygotować się już teraz.

Nowe wymagania sprzętowe

Aby zapewnić płynne działanie nowej zawartości i dostosować grę do współczesnych standardów, twórcy zaktualizowali minimalne wymagania sprzętowe. Najważniejszą nowością jest całkowite porzucenie wsparcia dla powolnych dysków HDD na rzecz nośników SSD. Gra przestanie również obsługiwać system Windows 10 ze względu na zbliżający się koniec oficjalnego wsparcia ze strony Microsoftu.

Nowa, minimalna konfiguracja wymagana do uruchomienia gry prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 5 2600 lub Intel Core i5-8400,

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5500 XT 8GB,

Pamięć VRAM: 6 GB,

Pamięć RAM: 12 GB,

Miejsce na dysku: 70 GB SSD,

System operacyjny: Windows 11 (64-bit).