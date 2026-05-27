Wysokie kary za brak kaucji. 10 000 zł to najniższa kwota do zapłacenia

System kaucyjny przewiduje kary finansowe

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy, mówią jasno, że duże sklepy powinny zbierać od nas opakowania i zwracać kaucję. Choć, póki co, konkretna metoda zbiórki nie jest narzucona. Tak twierdzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oznacza to jedno - w momencie nieczynnego butelkomatu (awaria lub przepełnienie), sprzedawcy mają obowiązek zapewnić alternatywną metodę zbiórki. Klientowi zwrotu zużytych opakowań nie można odmówić.

Chodzi o sklepy powyżej 200 m kw. Muszą one przyjmować opakowania i zwracać kaucję także w przypadku awarii automatów. I to w ich gestii leży pomysł, jak to zrobić. A warto o to zadbać - za niepobieranie opakowań w systemie kaucyjnym są przewidziane kary finansowe - od 10 tys. zł do 500 tys. zł.

O środowisko tu chodzi i o zasady

Co ważne z naszego punktu widzenia - konsument musi wiedzieć, że nawet w przypadku zepsutego butelkomatu, sklep nie może odprawić go z kwitkiem. W tej sytuacji, ma on prawo zwrócić w danym punkcie opakowania i odzyskać swoje ulokowane w kaucji pieniądze. Ministerstwo podkreśla jednak, że istnieją przypadki, kiedy można wskazać klientowi inny najbliższy punkt odbioru - jeśli mamy do czynienia z brakiem prądu, albo jakąś inną nadzwyczajną sytuacją.