Wysokie kary za brak kaucji. 10 000 zł to najniższa kwota do zapłacenia

Duże sklepy mają obowiązek przyjmowania od klientów opakowań i zwracania im kaucji. Za niezwracanie kaucji oraz nieprzyjmowanie opakowań w systemie kaucyjnym grożą kary sięgające 10 tysięcy złotych, albo i więcej. Ministerstwo stawia sprawę jasno.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:54
System kaucyjny przewiduje kary finansowe

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy, mówią jasno, że duże sklepy powinny zbierać od nas opakowania i zwracać kaucję. Choć, póki co, konkretna metoda zbiórki nie jest narzucona. Tak twierdzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oznacza to jedno - w momencie nieczynnego butelkomatu (awaria lub przepełnienie), sprzedawcy mają obowiązek zapewnić alternatywną metodę zbiórki. Klientowi zwrotu zużytych opakowań nie można odmówić. 

Chodzi o sklepy powyżej 200 m kw. Muszą one przyjmować opakowania i zwracać kaucję także w przypadku awarii automatów. I to w ich gestii leży pomysł, jak to zrobić. A warto o to zadbać - za niepobieranie opakowań w systemie kaucyjnym są przewidziane kary finansowe - od 10 tys. zł do 500 tys. zł. 

O środowisko tu chodzi i o zasady

Co ważne z naszego punktu widzenia - konsument musi wiedzieć, że nawet w przypadku zepsutego butelkomatu, sklep nie może odprawić go z kwitkiem. W tej sytuacji, ma on prawo zwrócić w danym punkcie opakowania i odzyskać swoje ulokowane w kaucji pieniądze. Ministerstwo podkreśla jednak, że istnieją przypadki, kiedy można wskazać klientowi inny najbliższy punkt odbioru - jeśli mamy do czynienia z brakiem prądu, albo jakąś inną nadzwyczajną sytuacją

Kontrole systemu kaucyjnego realizowane są przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 

Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl