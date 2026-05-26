WiFi 8 lada moment wkroczy na salony. Lepiej szykujcie portfele

ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro ma być pierwszym routerem Wi-Fi 8 przygotowanym z myślą o rynku konsumenckim. Urządzenie pojawiło się w zestawieniu laureatów Computex 2026, co sugeruje, że producent jest już blisko sklepowego debiutu. Szczegółowa specyfikacja oraz cena powinny zostać ujawnione właśnie podczas tajwańskich targów w czerwcu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie zabraknie też przewodowych portów 10 Gb/s

Według opisu nagrody, nowy router ASUSa korzysta z architektury Multi-AP, inteligentnej optymalizacji połączenia, dynamicznego zarządzania przepustowością oraz opatentowanego systemu chłodzenia. Całość ma być zaprojektowana przede wszystkim pod kątem niskich opóźnień oraz wysokiej stabilności, nie tylko w grach.

Co ważne, Wi-Fi 8 nie ma być rewolucją w maksymalnej przepustowości. Standard nadal ma oferować do 23 Gb/s, czyli tyle samo, ile Wi-Fi 7. Różnica będzie leżeć w większej niezawodności, lepszej responsywności i stabilniejszej pracy przy wielu klientach oraz punktach dostępowych.

Warto też przypomnieć, że już w styczniu - podczas CES 2026 - ASUS pokazywał koncepcyjny router ROG NeoCore WiFi 8. Producent deklarował wtedy, że Wi-Fi 8 może zapewnić dwukrotnie wyższą przepustowość na średnim dystansie, dwukrotnie szerszy zasięg dla urządzeń IoT oraz nawet sześciokrotnie niższe opóźnienia P99 względem Wi-Fi 7.