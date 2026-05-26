Chińska karta rozeszła się jak ciepłe bułeczki. A wcale nie było tanio

Firma Lisuan Technology zaliczyła bardzo udany start. Jej nowa karta graficzna LX 7G100 nie jest demonem wydajności i nie zagraża NVIDII czy AMD, ale mimo to wzbudziła zainteresowanie. Podobno ponad 30 tysięcy egzemplarzy zostało już zarezerwowanych w przedsprzedaży, co przy sugerowanej cenie 485 dolarów (ok. 1765 złotych) daje ponad 14,5 miliona dolarów wpływów z samych zamówień.

Rewolucja i spadek cen na świecie? Raczej jeszcze nie teraz

To tym ciekawsze, że w Chinach za te pieniądze da się kupić wyraźnie mocniejsze GPU. Pierwsze testy wskazują poziom zbliżony do GeForce RTX 3060, a w niektórych scenariuszach słabszy. Nie ma nawet porównania do generacji GeForce RTX 5000 czy Radeon RX 9000 z ubiegłego roku. Głównym problemem Lisuan Technology jest więc relacja ceny do możliwości, ale trudno się dziwić gdy skala produkcji jest dużo mniejsza.

Mimo tego chińscy klienci najwyraźniej chcą dać krajowemu producentowi szansę. Lisuan Technology szybko wskoczyło wysoko w rankingach sprzedaży na JD.com, jednej z najważniejszych platform sprzedażowych w Chinach, gdzie rywalizuje o uwagę klientów z autorskimi modelami GeForce'ów i Radeonów od marek takich jak ASUS, Gigabyte czy MSI.

Producent dodatkowo podbił zainteresowanie limitowaną wersją Founders Edition, wyraźnie inspirowaną tym, co od lat robi NVIDIA. Pierwsza partia liczyła zaledwie tysiąc sztuk, a każda karta była numerowana i podpisana przez współzałożyciela firmy, Xuana Yifanga. Zainteresowanie było tak duże, że zapowiedziano kolejną partię na 18 czerwca.