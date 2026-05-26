Biedronka nęci kierowców. 179 zł i auto zmienia się w kombajn

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Nowoczesne samochody mają Bluetooth oraz obsługują Apple CarPlay oraz Android Auto. Wiemy jednak, że w Polsce średni wiek auta poruszającego się po naszych drogach to niemal 16 lat. Oznacza to, że większość Polaków nie może korzystać w swoim samochodzie z dobrodziejstw nowych technologii. Rozwiązaniem tego problemu może być stacja multimedialna, która w promocyjnej cenie trafiła właśnie do Biedronki.

Stacja multimedialna GT Max w Biedronce

Urządzenie marki GT Max dostępne będzie od czwartku 28 maja w cenie zaledwie 179 zł, więc nie jest to drogi sprzęt, szczególnie biorąc pod uwagę jego możliwości. To prawdziwy kombajn multimedialny, który łączy w sobie kilka urządzeń jednocześnie.

Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy ekran IPS HD o rozdzielczości 1024 × 600 pikseli. Obsługuje Bluetooth 5.0 i Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz. Co ważne, zapewnia bezprzewodową łączność w ramach zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay. Ma też wbudowany mikrofon i głośnik, ale można go połączyć z samochodowym systemem audio. Do tego może posłużyć albo wspominany już Bluetooth, albo wbudowany transmiter FM.

Dodatkowo w zestawie z urządzeniem znajduje się kamera cofania, która - jak dowiadujemy się z gazetki promocyjnej Biedronki - ma być łatwa w montażu. W opakowaniu jest też kompletny zestaw akcesoriów do montażu, ale to raczej sprawa oczywista. Stacja zasilana jest ze złącza USB-C.

Promocja rusza 28 maja i potrwa do 10 czerwca. Stacja multimedialna GT Max dostępna będzie w cenie 179 zł.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Biedronka
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. własne