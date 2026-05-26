Arctic znowu to zrobił. Solidny sprzęt w ludzkiej cenie

Arctic kolejny rozszerza swoją ofertę. Tym jednak razem nie ma mowy o sprzętach dla entuzjastów, a podstawowych rozwiązaniach, które sprawdzą się w każdym komputerze. Najnowsze niemieckie chłodzenie procesora stawia na bardzo przystępną cenę, wysoką wydajność oraz cichą pracę. Jest to zmodyfikowana wersja znanego już i lubianego modelu.

Arctic Freezer 36-S to propozycja o wymiarach 156 x 88 x 126 milimetrów oraz masie 685 gramów. Konstrukcja korzysta z pojedynczego radiatora, czterech 5-milimetrowych rurek cieplnych oraz otwartej podstawy. Tym razem zdecydowano się też na jeden mocniejszy wentylator, zamiast dwóch słabszych jednostek. A więc całość zajmuje mniej miejsca.

Mowa o 120-milimetrowej jednostce Arcic P12 Pro z łożyskiem typu FDB. Rozpędza się ona do 3000 RPM, oferując przepływ powietrza do 77 CFM oraz ciśnie sięgające zawrotnych 6,9 mmH 2 O. Również w wersji ARGB LED.

Wspierane są procesory, które korzystają z gniazd Intel LGA 1851 lub 1700 oraz AMD AM4 i AM5. W zestawie zaś dołączona jest wydajna pasta Arctic MX-7. Producent udziela 6 lat gwarancji, a sugerowane ceny wyglądają następująco (nie wliczając urodzinowych promocji):