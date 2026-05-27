Sprzęt

Składany iPhone Ultra to pasmo problemów. Premiera niepewna

Premiera składanego iPhone'a Ultra stoi po coraz większym znakiem zapytania. Apple może ją opóźnić z powodu kilku problemów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Składany iPhone Ultra to pasmo problemów. Premiera niepewna
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W tym roku w końcu mieliśmy zobaczyć pierwszego składanego iPhone'a. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to premiera powinna odbyć się we wrześniu. Problem w tym, że wiele rzeczy nie idzie po myśli firmy z Cupertino i coraz częściej pojawiają się doniesienia, że debiut urządzenia zostanie przełożony na później.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problemy iPhone'a Ultra

Pierwszym i najmniej istotnym problemem jest fakt, że zgięcie na ekranie - pomimo wielu starań inżynierów - nadal jest widoczne. Apple podobno udało się osiągnąć duży postęp i ten element telefonu ma prezentować się lepiej niż u konkurencji, ale nadal nie to poziom, który zadowalałbym nadgryzione jabłko.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon ULEFONE Armor Mini 4 Czarny
Telefon ULEFONE Armor Mini 4 Czarny
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
-100 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Kolejna kwestia, o której już pisaliśmy, również jest związana z zawiasem składanego smartfonu. Ten podobno po jakimś czasie użytkowania zaczyna nieprzyjemnie skrzypieć. To już rzecz, z którą inżynierowie musieli sobie poradzić, bo wydanie na rynek urządzenia z taką wadą absolutnie nie wchodzi w grę.

Teraz docierają do nas kolejne informacje, które nie są zbyt optymistyczne dla wrześniowej premiery składaka. Kilka różnych źródeł donosi, że produkcja iPhone'a Ultra nie idzie zgodnie z planem. Z fabryk wyjeżdża mniej egzemplarzy, niż zakładano. To oznaczałoby gorszą dostępność, a Apple podobno bardzo mocno liczy na ten model.

W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, gdy we wrześniu jednak nie zobaczymy iPhone'a Ultra. Być może Apple przełoży premierę na początek 2027 roku.

Image
telepolis
#Apple iPhone Ultra iphone fold Apple iPhone Fold Apple iPhone Ultra
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: GSMArena