Składany iPhone Ultra to pasmo problemów. Premiera niepewna

W tym roku w końcu mieliśmy zobaczyć pierwszego składanego iPhone'a. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to premiera powinna odbyć się we wrześniu. Problem w tym, że wiele rzeczy nie idzie po myśli firmy z Cupertino i coraz częściej pojawiają się doniesienia, że debiut urządzenia zostanie przełożony na później.

Problemy iPhone'a Ultra

Pierwszym i najmniej istotnym problemem jest fakt, że zgięcie na ekranie - pomimo wielu starań inżynierów - nadal jest widoczne. Apple podobno udało się osiągnąć duży postęp i ten element telefonu ma prezentować się lepiej niż u konkurencji, ale nadal nie to poziom, który zadowalałbym nadgryzione jabłko.

Kolejna kwestia, o której już pisaliśmy, również jest związana z zawiasem składanego smartfonu. Ten podobno po jakimś czasie użytkowania zaczyna nieprzyjemnie skrzypieć. To już rzecz, z którą inżynierowie musieli sobie poradzić, bo wydanie na rynek urządzenia z taką wadą absolutnie nie wchodzi w grę.

Teraz docierają do nas kolejne informacje, które nie są zbyt optymistyczne dla wrześniowej premiery składaka. Kilka różnych źródeł donosi, że produkcja iPhone'a Ultra nie idzie zgodnie z planem. Z fabryk wyjeżdża mniej egzemplarzy, niż zakładano. To oznaczałoby gorszą dostępność, a Apple podobno bardzo mocno liczy na ten model.