Sprzęt

Składany iPhone ma poważny, ale przy okazji zabawny problem

Przed składanym iPhonem wciąż wyboista droga. Według nowych informacji Apple ma z urządzeniem poważny, a przy okazji zabawny problem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:31
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Składany iPhone ma poważny, ale przy okazji zabawny problem
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Apple długo czekał z wejściem na rynek składanych smartfonów. Można domniemywać, co było powodem, ale powiedzmy, że firma z Cupertino chciała być pewna, że wyda sprzęt, który spełni jej standardy. Problem w tym, że nawet to jest dyskusyjne. Najnowsze informacje sugerują, że Apple ma z iPhonem Ultra pewną trudność do rozwiązania, której nie da się zignorować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem ze składanym iPhonem

Przy okazji prac nad składanym iPhonem Apple miał kilka poważnych problemów do rozwiązania. Z większością udało się prawdopodobnie uporać, ale jedna kwestia wciąż spędza sen z powiek inżynierom z Cupertino. Nie są w stanie poradzić sobie z zawiasem ekranu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
-100 zł
9799 zł - najniższa cena
Kup teraz 9699 zł
Advertisement

Apple miał stworzyć zawias drukowany w 3D, który dodatkowo wypełniony jest specjalnym materiałem. Ten ma zakrywać wgniecenia i nierówności na ekranie, a przy okazji jest stosunkowo niedrogi w produkcji. Rzecz w tym, że po czasie ma powodować poważne problemy.

Z doniesień wynika, że z czasem zawias zaczyna wydawać niepokojące dźwięki grzechotania. Efekt ma być podobno wręcz fatalny. Na tyle, że w Cupertino rozważana ma być rezygnacja z premiery iPhone'a Ultra we wrześniu tego roku, razem z modelami z serii 18. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać na czas, to nie można wykluczyć, że debiut urządzenia opóźni się nawet o rok.

Pierwszy składany smartfon z nadgryzionym jabłkiem w logo musi być niemal perfekcyjny. Niepokojący dźwięk grzechotania zawiasu jest nieakceptowalny. Natomiast nie wiemy, kiedy ten problem się pojawił. Nie można wykluczyć, że Apple już sobie z nim poradził i premiera nie jest zagrożona. Czas pokaże.

Image
telepolis
#Apple iPhone Ultra iphone fold Apple iPhone Fold Apple iPhone Ultra
Źródła zdjęć: własne
Źródła tekstu: PhoneArena