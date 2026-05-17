Składany iPhone ma poważny, ale przy okazji zabawny problem

Apple długo czekał z wejściem na rynek składanych smartfonów. Można domniemywać, co było powodem, ale powiedzmy, że firma z Cupertino chciała być pewna, że wyda sprzęt, który spełni jej standardy. Problem w tym, że nawet to jest dyskusyjne. Najnowsze informacje sugerują, że Apple ma z iPhonem Ultra pewną trudność do rozwiązania, której nie da się zignorować.

Problem ze składanym iPhonem

Przy okazji prac nad składanym iPhonem Apple miał kilka poważnych problemów do rozwiązania. Z większością udało się prawdopodobnie uporać, ale jedna kwestia wciąż spędza sen z powiek inżynierom z Cupertino. Nie są w stanie poradzić sobie z zawiasem ekranu.

Apple miał stworzyć zawias drukowany w 3D, który dodatkowo wypełniony jest specjalnym materiałem. Ten ma zakrywać wgniecenia i nierówności na ekranie, a przy okazji jest stosunkowo niedrogi w produkcji. Rzecz w tym, że po czasie ma powodować poważne problemy.

Z doniesień wynika, że z czasem zawias zaczyna wydawać niepokojące dźwięki grzechotania. Efekt ma być podobno wręcz fatalny. Na tyle, że w Cupertino rozważana ma być rezygnacja z premiery iPhone'a Ultra we wrześniu tego roku, razem z modelami z serii 18. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać na czas, to nie można wykluczyć, że debiut urządzenia opóźni się nawet o rok.