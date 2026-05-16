Samsung Galaxy Z Flip8 na nowych grafikach. Wiemy o braku ważnej funkcji

Samsung przygotowuje się do letniej premiery nowych składanych smartfonów. W sieci pojawiły się właśnie materiały od producenta akcesoriów, które potwierdzają wygląd modelu Galaxy Z Flip8.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:02
Wygląd bez większych zmian

Firma Dux Ducis udostępniła grafiki etui dla nadchodzącego modelu, które potwierdzają wcześniejsze doniesienia. Samsung Galaxy Z Flip8 wygląda niemal identycznie jak ubiegłoroczny Galaxy Z Flip7. Zmiany w obudowie są minimalne.

Jedyną różnicą ma być grubość urządzenia. Złożony smartfon będzie prawdopodobnie cieńszy, ale tylko o pół milimetra. Reszta wymiarów pozostanie bez zmian. Producent zachował znany z poprzednika układ elementów. Użytkownicy otrzymają znajomy kształt i ekran zewnętrzny o takich samych proporcjach.

Kwestia ładowania magnetycznego

Z udostępnionych grafik wynika też inna rzecz. Chodzi o sprawę obsługi standardu Qi2. Dux Ducis zaprezentował dwie wersje etui dla modelu Z Flip 8. Pierwsza z nich to standardowa osłona z tworzywa sztucznego, druga wersja ma z tyłu wbudowany pierścień magnetyczny.

Ten detal rzuca nowe światło na funkcje ładowania w telefonie. Kilka tygodni temu pojawiły się plotki na ten temat, sugerujące obecność magnesów wbudowanych bezpośrednio w urządzenie. Oferta producenta etui poddaje te doniesienia w wątpliwość. Gdyby telefon posiadał własne magnesy, producent akcesoriów raczej nie wypuszczałby dwóch różnych wersji osłon.

Ograniczenia w konstrukcji

Samsung najpewniej zrezygnuje z wbudowanych magnesów, podobnie jak na przykład w urządzeniach z serii Galaxy S26. Użytkownicy będą musieli kupić odpowiednie etui. Dopiero ono zapewni poprawne i stabilne ułożenie telefonu na ładowarce.

Co ciekawe, z pełnej obsługi magnesów MagSafe podobno rezygnuje też Apple w swoim nadchodzącym składanym smartfonie.

Premiera już niedługo

Pełne wsparcie dla ładowania magnetycznego zadebiutuje w ofercie firmy z opóźnieniem. Analitycy spodziewają się wbudowanych magnesów dopiero w serii Galaxy S27. Składane smartfony również mogą otrzymać ten dodatek w przyszłym roku.

Najbliższa premiera urządzeń Samsunga odbędzie się prawdopodobnie w lipcu tego roku. Producent zaprezentuje wtedy kilka modeli: Galaxy Z Fold8, szerszy wariant Galaxy Z Fold8 Wide oraz Galaxy Z Flip8. Premierę w tym samym czasie powinny mieć również najnowsze zegarki Samsunga, czyli modele z serii Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Źródła zdjęć: Dux Ducis
Źródła tekstu: Android Headlines, Phone Arena