Nowy iPhone zablokuje telekomy. Nadchodzi ważna zmiana

Koniec z układami Qualcomm

Amerykański producent planuje całkowicie zrezygnować z modemów dostarczanych przez firmę Qualcomm. W całej serii iPhone 18 oraz w składanym modelu iPhone Ultra pojawią się procesory sieciowe zaprojektowane bezpośrednio przez Apple'a. Pod względem wyglądu zewnętrznego nowe flagowce będą bardzo przypominać serię iPhone 17 Pro. Projektanci odświeżą paletę dostępnych kolorów, jednak najważniejsze modyfikacje zajdą wewnątrz obudowy.

Główną nowością w modelach Pro będzie układ oznaczony jako Apple C2. Ma on oferować wydajność oraz prędkość transferu danych na poziomie najnowszych rozwiązań konkurencji. Nowy modem obsłuży także łączność 5G w standardzie mmWave, czego brakowało we wcześniejszych wersjach autorskich chipów. Zmiana dostawcy podzespołów pozwoli firmie na lepszą integrację oprogramowania z urządzeniem.

Operatorzy dowiedzą się o nas mniej

Wymiana modemów przyniesie użytkownikom ważną korzyść związaną z ochroną prywatności. W systemie iOS 26.3 pojawiła się nowa funkcja ograniczania dokładnej lokalizacji. Pozwala ona na zmniejszenie ilości danych o położeniu smartfonu, jakie są automatycznie przekazywane operatorom sieci komórkowych.

Zazwyczaj stacje bazowe potrafią precyzyjnie określić miejsce pobytu każdego telefonu. Po włączeniu nowej blokady sieć komórkowa otrzyma tylko przybliżone informacje. Zobaczy na przykład nazwę dzielnicy zamiast dokładnego adresu budynku. Nowe rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na jakość sygnału ani na ogólne działanie telefonu. Precyzyjne współrzędne nadal będą przekazywane służbom ratunkowym w sytuacjach awaryjnych. Warto dodać, że ta funkcja działa niezależnie od usług lokalizacyjnych dla aplikacji mobilnych.

Funkcja tylko dla wybranych urządzeń

Obecnie opcja ta działa wyłącznie na urządzeniach ze starszymi autorskimi modemami Apple C1 oraz C1X. Znajdziemy je w modelach iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e oraz w tablecie iPad Pro M5. Aktualne flagowce, takie jak iPhone 17 Pro, korzystają z modemów firmy Qualcomm i z tego powodu nie obsługują opisywanej blokady. Przejście na modem Apple C2 w całej nadchodzącej linii smartfonów rozszerzy tę ochronę na wszystkich nowych użytkowników.