Spotify rozdaje Premium za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć

Muzyka bez reklam i opłat

Promocja Spotify dotyczy wyłącznie planu Premium Individual. Osoby bez historii w płatnej wersji serwisu mogą testować ją przez trzy miesiące za 0 zł. W tym czasie zyskują dostęp do muzyki bez reklam oraz trybu offline. Otrzymują też odtwarzanie w dowolnej kolejności i bezstratną jakość dźwięku.

Oferta obowiązuje do 22 czerwca 2026 roku. Po darmowym okresie subskrypcja przedłuża się automatycznie ze standardową opłatą wynoszącą 26,99 zł miesięcznie. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Należy jednak uważać przy przedwczesnej rezygnacji. Anulowanie subskrypcji w trakcie darmowego okresu natychmiastowo wyłącza funkcje Premium.

Warunki uczestnictwa

Zasady akcji wykluczają część użytkowników. Oferta omija powracających subskrybentów oraz osoby, które kiedykolwiek wcześniej testowały płatną usługę. W razie anulowania subskrypcji konto od razu wraca do darmowego wariantu, a wznowienie okresu próbnego jest technicznie niemożliwe.