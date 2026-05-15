Spotify rozdaje Premium za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć
Spotify przygotowało nową ofertę dla słuchaczy. Użytkownicy mogą aktywować plan Premium bez opłat na cały kwartał.
Muzyka bez reklam i opłat
Promocja Spotify dotyczy wyłącznie planu Premium Individual. Osoby bez historii w płatnej wersji serwisu mogą testować ją przez trzy miesiące za 0 zł. W tym czasie zyskują dostęp do muzyki bez reklam oraz trybu offline. Otrzymują też odtwarzanie w dowolnej kolejności i bezstratną jakość dźwięku.
Oferta obowiązuje do 22 czerwca 2026 roku. Po darmowym okresie subskrypcja przedłuża się automatycznie ze standardową opłatą wynoszącą 26,99 zł miesięcznie. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Należy jednak uważać przy przedwczesnej rezygnacji. Anulowanie subskrypcji w trakcie darmowego okresu natychmiastowo wyłącza funkcje Premium.
Warunki uczestnictwa
Zasady akcji wykluczają część użytkowników. Oferta omija powracających subskrybentów oraz osoby, które kiedykolwiek wcześniej testowały płatną usługę. W razie anulowania subskrypcji konto od razu wraca do darmowego wariantu, a wznowienie okresu próbnego jest technicznie niemożliwe.
Rejestracja wymaga podania ważnej metody płatności. Ma to służyć potwierdzeniu regionu użytkownika oraz weryfikacji konta. Karty podarunkowe oraz przedpłacone nie są akceptowane. Płatność trzeba ponadto skonfigurować bezpośrednio w serwisie Spotify. Aktywacja usługi za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych lub innych pośredników nie daje dostępu do opisywanej promocji.