Xbox szykuje nowe pady. Wyciekły zdjęcia i specyfikacja

Mały pad do grania w chmurze

Brazylijski serwis Tecnoblog opublikował zdjęcia i informacje o nowym sprzęcie Microsoftu. Pierwsze urządzenie to kompaktowy pad, stworzony z myślą o usłudze Xbox Cloud Gaming. Z zewnątrz przypomina mniejsze modele, takie jak HyperX Clutch Tanto czy SN30 Pro firmy 8BitDo. Układ przycisków pozostał tradycyjny i znany z innych padów Xbox. Na górnej krawędzi obudowy umieszczono standardowy port USB-C. Jest tam też dodatkowy, tajemniczy przycisk. Prawdopodobnie służy on do zmiany trybów pracy lub parowania ze sprzętem. Obok znajdują się wskaźniki świetlne. Mogą one informować użytkownika o aktywnym połączeniu z lokalną konsolą lub z chmurą.

Dokumentacja z urzędu certyfikacyjnego ujawnia parametry techniczne małego pada. Wbudowany akumulator ma pojemność 500 mAh. Urządzenie łączy się z innymi sprzętami przez Bluetooth oraz bezpośrednio przez Wi-Fi 6 (pasmo ograniczone do 20 Mhz). Za komunikację odpowiada układ Realtek RTL8730E z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A7 o taktowaniu 1,2 GHz. Na zdjęciach udostępnionych przez serwis widać czarną i białą wersję kolorystyczną urządzenia. Data premiery oraz cena tego modelu pozostają nieznane. Sprzęt nie trafił jeszcze do bazy amerykańskiej komisji FCC.

Nadchodzi Elite Controller Series 3

Drugie urządzenie to bezpośredni następca modelu Elite Controller Series 2. Sprzęt dla wymagających graczy został już certyfikowany przez brazylijskiego regulatora Anatel. Ten pad również otrzymał wsparcie dla łączności Bluetooth i Wi-Fi 6. Prawdopodobnie producent wykorzystuje w nim ten sam układ sieciowy firmy Realtek. Budowa urządzenia została delikatnie odświeżona. Użytkownicy nadal mogą jednak swobodnie wymieniać krzyżak, spusty i tylne łopatki w zależności od własnych potrzeb.

Zauważalną nowością są dwa dodatkowe elementy umieszczone na dole obudowy. Przypominają one z wyglądu rolki przewijania znane z myszek komputerowych. Znalazły się one po obu stronach złącza słuchawkowego 3,5 mm. Ich zastosowanie pozostaje niejasne. Mogą one służyć w symulatorach lotu do ciągłej regulacji parametrów, takich jak przyspieszenie. Instrukcja obsługi potwierdza również obecność na obudowie dedykowanego przycisku. Narzędzie to pozwala na szybkie przełączanie urządzenia między trybem lokalnym a graniem w chmurze.

Z udostępnionych dokumentów wynika, że Microsoft zmienił rozmiar zastosowanej baterii. Nowy, wyjmowany akumulator ma pojemność 1528 mAh. Oznacza to spadek względem pojemności 2050 mAh dostępnej w poprzednim modelu Elite Series 2. Do otwarcia komory baterii potrzebny jest śrubokręt do śrub typu Torx T6.