Xbox szykuje nowe pady. Wyciekły zdjęcia i specyfikacja
Microsoft pracuje nad nowymi kontrolerami dla graczy. Do sieci trafiły zdjęcia i dane techniczne dwóch niepublikowanych urządzeń. Sprzęt zaoferuje nowe możliwości łączności.
Mały pad do grania w chmurze
Brazylijski serwis Tecnoblog opublikował zdjęcia i informacje o nowym sprzęcie Microsoftu. Pierwsze urządzenie to kompaktowy pad, stworzony z myślą o usłudze Xbox Cloud Gaming. Z zewnątrz przypomina mniejsze modele, takie jak HyperX Clutch Tanto czy SN30 Pro firmy 8BitDo. Układ przycisków pozostał tradycyjny i znany z innych padów Xbox. Na górnej krawędzi obudowy umieszczono standardowy port USB-C. Jest tam też dodatkowy, tajemniczy przycisk. Prawdopodobnie służy on do zmiany trybów pracy lub parowania ze sprzętem. Obok znajdują się wskaźniki świetlne. Mogą one informować użytkownika o aktywnym połączeniu z lokalną konsolą lub z chmurą.
Dokumentacja z urzędu certyfikacyjnego ujawnia parametry techniczne małego pada. Wbudowany akumulator ma pojemność 500 mAh. Urządzenie łączy się z innymi sprzętami przez Bluetooth oraz bezpośrednio przez Wi-Fi 6 (pasmo ograniczone do 20 Mhz). Za komunikację odpowiada układ Realtek RTL8730E z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A7 o taktowaniu 1,2 GHz. Na zdjęciach udostępnionych przez serwis widać czarną i białą wersję kolorystyczną urządzenia. Data premiery oraz cena tego modelu pozostają nieznane. Sprzęt nie trafił jeszcze do bazy amerykańskiej komisji FCC.
Nadchodzi Elite Controller Series 3
Drugie urządzenie to bezpośredni następca modelu Elite Controller Series 2. Sprzęt dla wymagających graczy został już certyfikowany przez brazylijskiego regulatora Anatel. Ten pad również otrzymał wsparcie dla łączności Bluetooth i Wi-Fi 6. Prawdopodobnie producent wykorzystuje w nim ten sam układ sieciowy firmy Realtek. Budowa urządzenia została delikatnie odświeżona. Użytkownicy nadal mogą jednak swobodnie wymieniać krzyżak, spusty i tylne łopatki w zależności od własnych potrzeb.
Zauważalną nowością są dwa dodatkowe elementy umieszczone na dole obudowy. Przypominają one z wyglądu rolki przewijania znane z myszek komputerowych. Znalazły się one po obu stronach złącza słuchawkowego 3,5 mm. Ich zastosowanie pozostaje niejasne. Mogą one służyć w symulatorach lotu do ciągłej regulacji parametrów, takich jak przyspieszenie. Instrukcja obsługi potwierdza również obecność na obudowie dedykowanego przycisku. Narzędzie to pozwala na szybkie przełączanie urządzenia między trybem lokalnym a graniem w chmurze.
Z udostępnionych dokumentów wynika, że Microsoft zmienił rozmiar zastosowanej baterii. Nowy, wyjmowany akumulator ma pojemność 1528 mAh. Oznacza to spadek względem pojemności 2050 mAh dostępnej w poprzednim modelu Elite Series 2. Do otwarcia komory baterii potrzebny jest śrubokręt do śrub typu Torx T6.
Microsoft nie podał jeszcze daty debiutu ani oficjalnej ceny nowego sprzętu. Starsza generacja kontrolera kosztuje w polskim sklepie Xbox 849 zł.