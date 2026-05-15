Trump Mobile T1 trafia do klientów. Amerykańska flaga i azjatyckie podzespoły

Smartfon Trump Mobile T1 po wielu miesiącach opóźnień wreszcie trafia do pierwszych klientów. Złote urządzenie z amerykańską flagą na obudowie miało pierwotnie zadebiutować w zeszłym roku, ale termin ten wielokrotnie przesuwano. Pat O’Brien, dyrektor generalny firmy, potwierdził, że wysyłka zamówień przedpremierowych rozpoczęła się w maju 2026 roku i potrwa kilka najbliższych tygodni. Cena tego telefonu to 499 USD (ok. 1800 zł).

Zamieszenie związane z Trump Mobile T1 trwało długie miesiące i wydawało się, że sprzęt nigdy już nie dotrze do nabywców, nawet do tych, którzy zdecydowali się wpłacić 100 USD depozytu. Start wysyłki nie kończy jednak kontrowersji, bo powraca wątek – kto tak naprawdę jest producentem tego telefonu?

To nie jest telefon Made in USA

Od samego początku Trump Mobile T1 był reklamowany jako telefon wyprodukowany całkowicie w Stanach Zjednoczonych. Miał to być prawdziwym, patriotyczny sprzęt „Made in USA”, powstały bez udziału Chin i wykonawców z innych azjatyckich państw. Te zapowiedzi od początku wydawały się wątpliwe, bo z wyliczeń ekspertów wynikało, że koszt urządzenia produkowanego w Stanach Zjednoczonych sięgnąłby 3-4 tysięcy USD.

Niedawno producent po cichu wycofał się z tych deklaracji na swojej stronie internetowej. Zmieniono buńczuczną zapowiedź sprzętu „Made in USA” na informację, że telefon jest jedynie „zaprojektowany z myślą o amerykańskich wartościach”.

Obecnie dyrektor generalny firmy utrzymuje, że smartfony są montowane w USA, co jest znacznie bezpieczniejszym określeniem z technicznego punktu widzenia. Stany Zjednoczone nie mają odpowiedniej infrastruktury do masowej produkcji ekranów, układów pamięci czy modułów aparatów. Same komponenty urządzenia pochodzą więc niemal w całości od dostawców z Azji.

Kulisy powstania Trump Mobile T1 wciąż pozostają nieznane, ale specyfikacja wskazuje na możliwe pochodzenie tego urządzenia. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, a moc do pracy dostarcza układ Qualcomma z serii Snapdragon 7. Na dane przeznaczono pamięć masową 512 GB z opcją rozbudowy kartą microSD do 1 TB. W specyfikacji znalazł się także potrójny aparat z główną jednostką 50 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh. W pudełku z Trump Mobile T1 znajdziemy ładowarkę, solidny kabel USB-C w oplocie oraz przezroczyste etui z silikonu.

W sieci pojawiły się już sugestie, że jest to przebrandowany T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, którego producentem jest chińska firma Wingtech. Urządzenie to, wyprodukowane w 2024 roku, kosztuje obecnie 126 USD, czyli około 460 zł. Wygląd modelu REVVL 7 Pro oraz jego specyfikacja nie pozwalają jednak na postawienie znaku równości między tymi telefonami. Model Wingtech ma inny układ aparatów i Snapdragona 6 Gen 1.