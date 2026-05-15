Trump Mobile T1 trafia do klientów. Amerykańska flaga i azjatyckie podzespoły
Po blisko roku zapowiedzi biznes rozkręcony przez synów Donalda Trumpa, czyli firma Trump Mobile, rozpoczęła dostarczanie do klientów telefonu T1. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie zapowiadane jako popis amerykańskiej myśli technicznej powstało w Chinach.
Smartfon Trump Mobile T1 po wielu miesiącach opóźnień wreszcie trafia do pierwszych klientów. Złote urządzenie z amerykańską flagą na obudowie miało pierwotnie zadebiutować w zeszłym roku, ale termin ten wielokrotnie przesuwano. Pat O’Brien, dyrektor generalny firmy, potwierdził, że wysyłka zamówień przedpremierowych rozpoczęła się w maju 2026 roku i potrwa kilka najbliższych tygodni. Cena tego telefonu to 499 USD (ok. 1800 zł).
Zamieszenie związane z Trump Mobile T1 trwało długie miesiące i wydawało się, że sprzęt nigdy już nie dotrze do nabywców, nawet do tych, którzy zdecydowali się wpłacić 100 USD depozytu. Start wysyłki nie kończy jednak kontrowersji, bo powraca wątek – kto tak naprawdę jest producentem tego telefonu?
To nie jest telefon Made in USA
Od samego początku Trump Mobile T1 był reklamowany jako telefon wyprodukowany całkowicie w Stanach Zjednoczonych. Miał to być prawdziwym, patriotyczny sprzęt „Made in USA”, powstały bez udziału Chin i wykonawców z innych azjatyckich państw. Te zapowiedzi od początku wydawały się wątpliwe, bo z wyliczeń ekspertów wynikało, że koszt urządzenia produkowanego w Stanach Zjednoczonych sięgnąłby 3-4 tysięcy USD.
Niedawno producent po cichu wycofał się z tych deklaracji na swojej stronie internetowej. Zmieniono buńczuczną zapowiedź sprzętu „Made in USA” na informację, że telefon jest jedynie „zaprojektowany z myślą o amerykańskich wartościach”.
Obecnie dyrektor generalny firmy utrzymuje, że smartfony są montowane w USA, co jest znacznie bezpieczniejszym określeniem z technicznego punktu widzenia. Stany Zjednoczone nie mają odpowiedniej infrastruktury do masowej produkcji ekranów, układów pamięci czy modułów aparatów. Same komponenty urządzenia pochodzą więc niemal w całości od dostawców z Azji.
Kulisy powstania Trump Mobile T1 wciąż pozostają nieznane, ale specyfikacja wskazuje na możliwe pochodzenie tego urządzenia. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, a moc do pracy dostarcza układ Qualcomma z serii Snapdragon 7. Na dane przeznaczono pamięć masową 512 GB z opcją rozbudowy kartą microSD do 1 TB. W specyfikacji znalazł się także potrójny aparat z główną jednostką 50 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh. W pudełku z Trump Mobile T1 znajdziemy ładowarkę, solidny kabel USB-C w oplocie oraz przezroczyste etui z silikonu.
W sieci pojawiły się już sugestie, że jest to przebrandowany T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, którego producentem jest chińska firma Wingtech. Urządzenie to, wyprodukowane w 2024 roku, kosztuje obecnie 126 USD, czyli około 460 zł. Wygląd modelu REVVL 7 Pro oraz jego specyfikacja nie pozwalają jednak na postawienie znaku równości między tymi telefonami. Model Wingtech ma inny układ aparatów i Snapdragona 6 Gen 1.
Nie zmienia to faktu, że za cenę mocnego smartfonu średniej klasy sprzedawany jest model z niższego, budżetowego segmentu. Atutem jest ekran AMOLED i pamięć 512 GB, jednak inne parametry nie robią dużego wrażenia. Analiza potencjału rynkowego USA wyraźnie też wskazuje na to, że smartfon w najlepszym wypadku jest tylko montowany w Stanach Zjednoczonych, ale poza układem Qualcomma (który też nie jest wytwarzany w USA, tylko w fabrykach TSMC lub Samsunga) najważniejsze komponenty, jak i sam projekt urządzenia, to już stuprocentowy wkład chińskich lub tajwańskich dostawców.