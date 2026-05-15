Google z tajną nowością do domu. Czas najwyższy

Pamiętacie Google Nest Hub? To inteligentny głośnik z ekranem dotykowym i wbudowanym Asystentem Google, działający jako centrum sterowania inteligentnym domem. Urządzenie pozwalało głosowo sterować oświetleniem, kamerami, oglądać YouTube’a i Netflixa, słuchać muzyki oraz wyświetlać zdjęcia ze Zdjęć Google. Choć potencjał na takie domowe smart gadżety nieustannie rośnie, Google swojego ostatniego Nest Huba pokazał w 2021 roku. Od tamtego czasu – cisza, sprzęt dawno zniknął z półek sklepowych. A technologia nie stoi przecież w miejscu, oczekiwania użytkowników tylko rosną...

Na szczęście wygląda na to, że Google w końcu się obudził. W kodzie aplikacji Google Home dla systemu iOS pojawiła się wzmianka o nowym, niezapowiedzianym urządzeniu. Ukryta lista sprzętów zawiera pozycję opisaną jako Google Home Display. Odkrycia tego dokonał użytkownik @aaronp613 w serwisie X.

Szczegółów technicznych na razie oczywiście brak, ale już ta krótka wzmianka zdradza, że Google po cichu pracuje nad kolejnym inteligentnym ekranem.

Dla przypomnienia – Google opracował pierwsze takie urządzenie już w 2018 roku, gdy zadebiutował Google Home Hub. Później sprzęt zmienił nazwę na Nest Hub. Rok 2019 przyniósł model Nest Hub Max z większym ekranem, lepszymi głośnikami oraz wbudowaną kamerą Nest Cam, a w 2021 roku na rynek trafił Nest Hub drugiej generacji. Zapowiadało się więc na sensownie rozwijaną linię produktów smart home, które dziś mogły mieć już spore grono użytkowników. Tymczasem Google oddał pole Amazonowi i jego serii głośników z wyświetlaczem Echo Show.

Najwyraźniej jednak plany Google dotyczące stworzenia większego ekosystemu urządzeń i usług wkodowanych wokół Gemini objęły też Nest Huba nowej generacji. Już w zeszłym roku amerykański gigant zapowiedział, że planuje wprowadzić na rynek Google Home Speaker. Urządzenie ma zadebiutować już w maju 2026 roku, prawdopodobnie po nadciągającym wydarzeniu Google I/O 2026. Ten niewielki smart głośnik z Gemini ma już nawet swoją stronę z ofertą i ceną około 500 zł.

