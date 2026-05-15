Action w kryzysie. Ludzie nie wydają na głupoty

Action z dużymi problemami we Francji i Niemczech

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł Action 4 mld euro sprzedaży netto, co niby stanowi 14% wzrost sprzedaży rok-do-roku. Zanim jednak wystrzelą korki szampanów, zauważyć należy, że wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia liczby sklepów. Przeliczając wynik na tę samą liczbę sklepów jest nadal na plusie, ale już nie tak spektakularnie - 3,6%.

Tempo wzrostu jest tym samym o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w opinii obserwatorów spadek dynamiki wynika przede wszystkim z rosnącej inflacji i jej wpływu na budżety gospodarstw domowych. Najczęściej Action omijają podczas kryzysu Francuzi i Niemcy, podczas gdy dane z Holandii, Belgii i Europy Południowej pokrywają się z oczekiwaniami.

W każdym tygodni 22 mln klientów

Z raportu wynika, że każdego tygodnia Action odwiedza średnio 22,2 mln klientów, co stanowi 12,4% wzrost w ujęciu rocznym. Pierwszy kwartał 2026 roku zaowocował otworzeniem kolejnych 33 sklepów i wygląda na to, że firmie może udać się planowane na ten rok otwarcie 400. punktu sprzedaży — na koniec kwartału miała ich 335.

Action otworzył swoje dwa pierwsze sklepy w Chorwacji, a ten w Zagrzebiu pokonał historyczny rekord sprzedaży w jednym dniu. Firma wiąże duże nadzieje z tym nowym rynkiem.