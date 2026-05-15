Action w kryzysie. Ludzie nie wydają na głupoty

Jak się okazuje, nawet tak rozpoznawalna sieć sklepów, jaką jest holenderski Action nie jest odporna na kryzys. Przestają tam chodzić klienci najbogatszych wydawać by się mogło krajów.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:34
Action z dużymi problemami we Francji i Niemczech

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł Action 4 mld euro sprzedaży netto, co niby stanowi 14% wzrost sprzedaży rok-do-roku. Zanim jednak wystrzelą korki szampanów, zauważyć należy, że wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia liczby sklepów. Przeliczając wynik na tę samą liczbę sklepów jest nadal na plusie, ale już nie tak spektakularnie - 3,6%.

Tempo wzrostu jest tym samym o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w opinii obserwatorów spadek dynamiki wynika przede wszystkim z rosnącej inflacji i jej wpływu na budżety gospodarstw domowych. Najczęściej Action omijają podczas kryzysu Francuzi i Niemcy, podczas gdy dane z Holandii, Belgii i Europy Południowej pokrywają się z oczekiwaniami.

W każdym tygodni 22 mln klientów

Z raportu wynika, że każdego tygodnia Action odwiedza średnio 22,2 mln klientów, co stanowi 12,4% wzrost w ujęciu rocznym. Pierwszy kwartał 2026 roku zaowocował otworzeniem kolejnych 33 sklepów i wygląda na to, że firmie może udać się planowane na ten rok otwarcie 400. punktu sprzedaży — na koniec kwartału miała ich 335.

Action otworzył swoje dwa pierwsze sklepy w Chorwacji, a ten w Zagrzebiu pokonał historyczny rekord sprzedaży w jednym dniu. Firma wiąże duże nadzieje z tym nowym rynkiem.

W czasach niepewności gospodarczej konsumenci podejmują jeszcze bardziej świadome decyzje dotyczące swoich wydatków. Rosnące koszty artykułów spożywczych są zauważalne dla wielu gospodarstw domowych. Jednocześnie coraz więcej klientów zwraca się do Action po dobrej jakości artykuły codziennego użytku w najniższej cenie.

Nasza rosnąca baza klientów daje nam solidne podstawy na przyszłość. Obniżyliśmy ceny prawie 1000 produktów i nadal koncentrujemy się na obniżkach cen, dbając o to, aby produkty, których potrzebują klienci, pozostały dostępne dla wszystkich.

- mówi Hajir Hajji, dyrektor generalny Action. 
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: RetailDetail, oprac. wł