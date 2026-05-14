Intel Razor Lake-AX pozwoli na granie bez drogiej karty graficznej

Od pierwszego projektu CPU czy GPU do finalnego produktu na sklepowych półkach mija często wiele lat. To w końcu bardzo skomplikowane układy, nad którymi pracuje zatrzęsienie specjalistów. Ostatnio jednak poznaliśmy plany Intela na przyszłe lata, a coraz więcej informacji wycieka na temat rodziny Razor Lake.

Opisywane procesory trafią do komputerów stacjonarnych i laptopów prawdopodobnie pod koniec 2027 roku. Jednak Niebiescy planują też mobilną serię z dopiskiem -AX, która pojawi się dopiero w 2028 roku. Powróci ona do pamięci zintegrowanej z PCB układu, podobnie jak w rodzinie Lunar Lake. Ale to nie koniec.

Najnowsze informacje ze sprawdzonego źródła zdradzają, iż Intel Razor Lake-AX otrzyma potężne iGPU. Zintegrowane układy graficzne dostępne będą w dwóch wersjach - z 16 lub 32 rdzeniami Xe3P. Dla porównania wydane na początku tego roku układy Panther Lake oferują od 2 do 12 jednostek Xe3.

Xe3p — Jaykihn (@jaykihn0) May 14, 2026

Co to oznacza w praktyce? To nie będą proste zintegrowane układy graficzne, a APU skierowane do handheldów i (względnie) tańszych sprzętów dla graczy bez dedykowanej karty graficznej. Oczywiście na tym etapie trudno mówić o jakichkolwiek wynikach wydajności.