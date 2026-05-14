Sprzęt

Intel Razor Lake-AX pozwoli na granie bez drogiej karty graficznej

Zapowiada się bardzo zacięta walka na rynku konsol przenośnych i nie tylko. Niebiescy i Czerwoni szykują potężne mobilne APU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel Razor Lake-AX pozwoli na granie bez drogiej karty graficznej
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Od pierwszego projektu CPU czy GPU do finalnego produktu na sklepowych półkach mija często wiele lat. To w końcu bardzo skomplikowane układy, nad którymi pracuje zatrzęsienie specjalistów. Ostatnio jednak poznaliśmy plany Intela na przyszłe lata, a coraz więcej informacji wycieka na temat rodziny Razor Lake.

Dalsza część tekstu pod wideo

W podobnym terminie na rynek trafi AMD Medusa Halo

Opisywane procesory trafią do komputerów stacjonarnych i laptopów prawdopodobnie pod koniec 2027 roku. Jednak Niebiescy planują też mobilną serię z dopiskiem -AX, która pojawi się dopiero w 2028 roku. Powróci ona do pamięci zintegrowanej z PCB układu, podobnie jak w rodzinie Lunar Lake. Ale to nie koniec.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop DELL Alienware x16 R2 X6R2-7852 16" 240Hz Ultra 9-185H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4080 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop DELL Alienware x16 R2 X6R2-7852 16" 240Hz Ultra 9-185H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4080 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
19999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19999.99 zł
Laptop ASUS ROG Strix Scar G635LX-U96411W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix Scar G635LX-U96411W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
18699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 18699.99 zł
Laptop MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL 16" IPS 240Hz U9-275HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5080 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL 16" IPS 240Hz U9-275HX 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5080 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
12999 zł - najniższa cena
Kup teraz 12999 zł
Advertisement

Najnowsze informacje ze sprawdzonego źródła zdradzają, iż Intel Razor Lake-AX otrzyma potężne iGPU. Zintegrowane układy graficzne dostępne będą w dwóch wersjach - z 16 lub 32 rdzeniami Xe3P. Dla porównania wydane na początku tego roku układy Panther Lake oferują od 2 do 12 jednostek Xe3.

Co to oznacza w praktyce? To nie będą proste zintegrowane układy graficzne, a APU skierowane do handheldów i (względnie) tańszych sprzętów dla graczy bez dedykowanej karty graficznej. Oczywiście na tym etapie trudno mówić o jakichkolwiek wynikach wydajności.

Warto też pamiętać, że w podobnym czasie AMD powinno wydać kolejną generację swoich APU, czyli Medusa Halo. Również Apple zaserwuje nam zapewne następne układy z rodziny M. Konkurencja więc wtedy będzie dużą, a FPS to nie wszystko - liczą się też temperatury, pobór mocy i cena finalnego urządzenia. Zwłaszcza przy obecnej kondycji gospodarki.

Intel Core Ultra 7 270K Plus
Image
telepolis
Intel procesor CPU Intel Razor Lake
Źródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: jaykihn0@X, VideoCardz, oprac. własne